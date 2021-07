»Jeg groomede hende!«

Ordene kommer fra den 21-årige TikTok-influencer Hunter Ecimovic, som der sidste år gik rygter om dannede par med den 17-årige 'Stranger Things'-skuespillerinde Millie Bobby Brown.

De fremkom ifølge E! Online i en Instagram Live-video mandag, hvorefter Hunter Ecimovic helt har deaktiveret sin konto.

Udover sin ironiske reference til aldersforskellen mellem det tidligere par – som han senere angav var helt lovlig – påstod TikTok-influenceren også intime detaljer om deres sexliv.

»Hun puttede ting op i numsen på mig, hun puttede en kaffe-ting op i min røv,« siger han blandt andet i den nu slettede livevideo og storgriner.

Derudover blev Millie Bobby Brown også kaldt »så underlig« og »en kujon«.

De mange nedværdigelser har nu fået den unge skuespillerindes repræsentant til at reagere.

»Mr. Ecimovics bemærkninger på sociale medier er ikke bare uærlige, men også uansvarlige, stødende og hadefulde,« lyder den officielle udmelding.

17-årige Millie Bobby Brown brød igennem med Netflix-serien 'Stranger Things'. Her ses hun med sine medskuespillere Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Finn Wolfhard og Noah Schnapp til premieren på 'Stranger Things 3' i 2019. Foto: Chris Delmas

»I stedet for at deltage i en offentlig diskurs med ham gennem pressen eller de sociale medier, vil vi tage handling for at sikre os, at han stopper denne opførsel en gang for alle.«

Hunter Ecimovic har dog selv tyet til TikTok for at give en undskyldning for den ufølsomme livesending.

Her forklarer han, at han blev gejlet op af de mange personer, der så med, som forsvarede Mille Bobby Brown undervejs.

»Det skulle aldrig være sket i første omgang. Det var en dum idé fra min side at tænke, at det var okay at fortsætte med at være live, efter det fortsat blev mere og mere negativt i kommentarfeltet. Det var en livestream, der varede to til tre timer, og i løbet af de to til tre timer, blev jeg mere og mere fuld,« begrunder influenceren.

Millie Bobby Brown har i tråd med sit holds officielle udmelding ikke selv kommenteret sagen på sine egne sociale medier.

Til gengæld har hun delt billeder af Jon Bon Jovis 19-årige søn, Jake Bongiovi, som hun for tiden rygtes at danne par med.

Udover de mange opslag på sociale medier, hvor parret blandt andet har kaldt sig 'bedste venner', er de to også blevet set sammen ved flere lejligheder.

Ikke mindst gående hånd i hånd.