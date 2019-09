Det var ikke meningen, at Mya-Lecia Naylor skulle dø.

Det mener både hendes far og den retmediciner, der nu har fastslået den 16-årige barnestjernes dødsårsag.

Den britiske skuespillerinde blev en formiddag i april fundet død i forældrenes hjem i ​South Norwood i det sydøstlige London. Hun havde fået hjertestop, lød det i første omgang, og til de britiske medier fortalte hendes management, at hun 'var kollapset'.

Men nu har retsmedicinerne offentliggjort en nærmere dødsårsag, ligesom hendes familie har afsløret flere detaljer om tiden, der ledte op til teenagerens alt for tidlige død, hvor hun - ved et uheld - endte med at tage livet af sig selv.

Ifølge flere britiske medier, heriblandt Daily Mail, fortalte hendes far i retten, at forældrene havde modtaget et opkald fra datterens skole om, at hendes karakterer havde været lavere end forventet.

»Hun havde ikke været sig selv. Hun var stresset over sine eksamener,« sagde Martin Naylor.

Han tilføjede, at hun havde lagt fremtidsplaner for sig selv for at komme tilbage på sporet.

Derfor mener han heller ikke, at hun havde ønsker om at tage sit eget liv, selvom det ved første øjekast kunne se sådan ud, da man fandt hende hængende i hjemmet, som den nye rapport afslører.

Mya-Lecia Naylor havde fået stuearrest og var blevet forbudt at tage til en fest aftenen inden sin død. I stedet havde hun brugt aftenen på at se en film med familien. Og da Martin Naylor talte med hende morgenen efter, var der heller ikke nogen alarmklokker, der gav ham et praj om, hvordan han skulle finde hende blot få timer senere.

»Jeg tror helt ærligt, at hun bare forsøgte at understrege en pointe. Jeg mener virkelig, at hun ikke havde planer om at gøre det. Det var et dumt, pludseligt indfald. Hun havde helt klart planer for fremtiden.«

Obduktions- og politirapporten understøtter faderens fornemmelse, idet hun hverken havde stoffer eller alkohol i blodet, ligesom hun ikke havde efterladt mistænkelige beskeder eller søgninger på hverken telefon, computer eller sociale medier.

I rapporten konkluderes det, at dødsfaldet var et uheld, og at Mya-Lecia Naylor 'ikke havde intentioner om at tage sit eget liv'.

Our thoughts are with Mya-Lecia's family, friends and everyone that loved her at this very sad time. RIP Mya-Lecia ⁣ ⁣ Message from CBBC:⁣ ⁣ MYA-LECIA ⁣NAYLOR We are so sorry to have to tell you that Mya-Lecia, who you will know from "Millie Inbetween" and "Almost Never", has very sadly died. Mya-Lecia was a much loved part of the BBC Children's family, and a hugely talented actress, singer and dancer. We will miss her enormously and we are sure that you will want to join us in sending all our love to her family and friends. ⁣ ⁣ We know this news is very upsetting, and it may help to share how you are feeling with friends or a trusted adult. If you are struggling and there is no one you feel you can talk to about it, you can call @Childline_official on 0800 11 11.⁣ ⁣ You can also find an online condolence book on the CBBC website.

Mya-Lecia Naylor var kendt for sine roller i tv-serierne 'Millie Inbetween' og 'Almost Never', der begge blev vist på børnekanalen CBBC, der er drevet af britiske BBC.

Den blot 16-årige skuespiller medvirkede i 2012 også i filmen 'Cloud Atlas', som også havde Hollywood-stjernerne Tom Hanks og Halle Berry på rollelisten.

I en officiel udtalelse fra CBBC begræder man tabet af den talentfulde stjerne:

'Mya-Lecia var en højt elsket del af BBC Børn-familien og en enormt talentfuld skuespiller, sanger og danser. Vi vil savne hende enormt, og vi er sikre på, at I vil hjælpe os med at sende varme tanker til hendes familie og venner,' lyder det blandt andet fra kanalen.