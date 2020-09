»Hej Aniston.«

»Hej Pitt,« svarer Jennifer Aniston og snor langsomt en hårtot rundt om fingeren.

»How are you doin'?« spørger Brad Pitt.

Som 'Venner'-karakteren Joey, når han er på scoretogt.

»Godt, skat. Hvordan har du det?« svarer hans ekskone.

'Skat'?

Korrespondancen er ovre på et øjeblik. Men de fem sekunder får internettet til at gløde.

Jennifer Aniston og Brad Pitt mødtes i sidste uge over en livetransmitteret videosammenkomst. Til en oplæsning af manuskriptet til filmen 'Fast Times at Ridgemont High' med en række andre kendte skuespillere.

Men hele verden havde kun øje for eksparret, der trods 15 år hver for sig fortsat skaber overskrifter, blot de nærmest passerer hinanden på gaden.

Blev Brad Pitt ikke rød i hovedet, spurgte brugere på de sociale medier, da Jennifer Aniston – som en del af manuskriptoplæsningen – sagde: 'Hej Brad, ved du godt, hvor sød jeg altid har tænkt, du var? Jeg synes, du er så sexet'.

Det kan ikke engang en velbetalt Hollywood-skuespiller vel gøre på kommando.

Men hvorfor er hele verden så besatte af at se Brad Pitt og Jennifer Aniston som en enhed, når parterne selv har slået fast, at de blot er venner?

Brad Pitt og Jennifer Aniston i 1999, hvor de første gang står offentligt frem som kærester. Foto: HECTOR MATA Vis mere Brad Pitt og Jennifer Aniston i 1999, hvor de første gang står offentligt frem som kærester. Foto: HECTOR MATA

Skuespillerne møder hinanden gennem deres agenter i 1994. Fire år senere bliver de opfordret til at tage på date.

I 1999 vælger de at gå på scenen til en Sting-koncert og med en forlovelsesring vise, at 'naboens datter' har opnået den uopnåelige Hollywood-stjerne. Og jublen vil ingen ende tage.

Ved et storslået bryllup i Malibu året efter, mens himlen oplyses af fyrværkeri, og et gospelkor synger, lover Jennifer Aniston, at hun hver dag resten af deres liv vil lave Brad Pitts 'yndlings banan-milkshake'.

Brad Pitt og Jennifer Aniston til et modeshow i 2002. Foto: STEFANO RELLANDINI Vis mere Brad Pitt og Jennifer Aniston til et modeshow i 2002. Foto: STEFANO RELLANDINI

De følgende år ser man ofte parret gå smilende på den røde løber. Tæt omslynget og i tøj, der er nøje farvekoordineret. Og i 2004 fortæller Jennifer Aniston i et interview med The Guardian, at hun er klar til at stifte familie med Brad Pitt.

Men samme år møder han Angelina Jolie.

Brad Pitt og Angelina Jolie til premieren på 'Mr. & Mrs. Smith' får måneder efter bruddet med Jennifer Aniston. Foto: FRED PROUSER Vis mere Brad Pitt og Angelina Jolie til premieren på 'Mr. & Mrs. Smith' får måneder efter bruddet med Jennifer Aniston. Foto: FRED PROUSER

Brad Pitt arbejder tæt med den mørkhårede skønhed, da de indspiller filmen 'Mr and Mrs Smith'. Og Angelina Jolie fortæller senere, at hun i den periode nærmest ikke kunne vente med at komme på arbejde, hvor kemien med film-ægtemanden er for god til at være sand.

Til sidst bliver den så intens, at kollegaerne må 'gøre sig nogle seriøse overvejelser', som hun siger.

Brad Pitt og Jennifer Aniston bliver skilt. Og få måneder senere kan sidstnævnte se eksmanden og hans nye kæreste i en ømt opstillet billedserie i magasinet W, hvor de leger far, mor og børn.

»Brad er ikke ond,« siger Jennifer Aniston efterfølgende til Vanity Fair og forsvarer sin eksmand, som godt nok har været ufølsom ved at takke ja til billedserien, men som helt sikkert ikke har ment noget med den.

»Jeg kender Brad.«

Hun undrer sig til gengæld over, at Angelina Jolie følte behov for at fortælle, at romancen opstod, mens manden var gift.

Og verden føler med Jennifer Aniston. Mens Brad Pitt bliver billedet på den typiske verdensstjerne, der så let som ingenting kan kaste sig i armene på noget bedre, er 'stakkels Jen' blevet 'en af os'. Den almindelige pige med det pæne hår, som stadig er mere kendt for at være relaterbare Rachel for 16 år siden end for at være sig selv.

Brad Pitt er til gengæld kendt for titlen som 'verdens mest sexede mand', og i det nye forhold, som bogstavelig talt er som taget ud af en film, bliver parret konge og dronning af kendisland og får endda deres eget navn – »Brangelina«.

Mens Brad Pitt fortsat turnerer i både medierne og på det store lærred, træder Jennifer Aniston langsomt i baggrunden.

Jennifer Aniston og Brad Pitt i 2000. Foto: VINCE BUCCI Vis mere Jennifer Aniston og Brad Pitt i 2000. Foto: VINCE BUCCI

Indtil hun fylder 50 sidste år og inviterer eksmanden med til festen. Og internettet går amok.

Senere mødes de til Screen Actors Guild Awards, hvor kameraerne fanger dem i et ømt kram, som i alverdens amerikanske medier analyseres af eksperter i kropssprog. Og internettet går amok.

Måske fordi vores egne forliste forhold sættes i perspektiv, når søde Jennifer Aniston vil bevare et venskab med den eksmand, der offentligt nedværdigede hende ved at skilte med sin egen glæde og mulige utroskab.

Måske fordi Brad Pitt, der i slutningen af ægteskabet med Angelina Jolie havde en deroute med alkohol, stoffer og voldelige vredesudbrud, fortjener at komme tilbage til trygheden med Jennifer Aniston.

Ifølge kilder tæt på hovedpersonerne er de 'færdige af grin' over den ballade, de skaber gang på gang. Og det bliver nok ikke sidste gang, de kommer til at grine.

Foreløbig har hverken Brad Pitt eller Jennifer Aniston i hvert fald stået offentligt frem med nye kærester. Og drømmen kan leve i bedste velgående.