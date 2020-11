Lise Nørgaard har for længst rundet de 100 år, men nu kan hun alligevel se frem til en livslang årlig ydelse fra Statens Kunstfond.

Hun har nemlig netop vundet Statens Kunstfonds hæderspris for sit arbejde med tv-serien 'Matador'.

»Det er jo bedre sent end aldrig«, griner den 103-årige forfatter, journalist og manuskriptforfatter, da B.T. fanger hende over telefonen onsdag formiddag.

Her sidder hun og venter på en taxi, der skal fragte hende til frisøren, så hun har derfor kun tid til at svare på et par enkelte spørgsmål:

Lise Nørgaard. Foto: Linda Kastrup Vis mere Lise Nørgaard. Foto: Linda Kastrup

Hvordan føles det endelig at få prisen?

»Det er jeg meget glad og beæret over. Det er meget stort. Jeg har fået priser før, men aldrig et legat fra staten.«

Det er lidt sent, du får det...

»Ja, men som jeg siger... Bedre sent end aldrig.«

Hvad med pengene, der hører til. Hvad tænker du om dem?

»Dem er jeg ligeglad med. Dem er jeg alligevel blevet for gammel til. Jeg tjener sikkert også for meget til at kunne få noget som helst. Man må jo højst tjene et par hundredtusinde om året vist nok.«

Jeg tror altså, det er lidt mere, man må tjene...

»Nå, det kan godt være. Det må de (Statens Kunstfond, red.) finde ud af. Jeg mangler i hvert fald ikke noget. Jeg er jo trods alt 103 år og er ikke død af sult endnu,« afslutter Lise Nørgaard, inden hun skal drøne ud i sin taxi for at få fikset lokkerne.

Ifølge Statens Kunstfond er maksimalydelsen for hædersprisen cirka 167.000 kroner om året før skat. For at få maksimalydelsen må man højst have en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på 216.000 kroner.

Hvis man har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på over 415.000 kroner, modtager man ingen ydelse.

Statens Kunstfond er da også selv bevidste om, at ordet 'livslang ydelse' kan lyde lidt malplaceret, da Lise Nørgaard får prisen i så sen en alder.

»Det kan måske virke lidt sent i livet at modtage en livsvarig hædersydelse, men der var ikke tvivl i vores sind om, at Lise Nørgaard fortjener al den hæder, hun kan få. Og det er som bekendt aldrig for sent at gøre det rigtige,« lyder det i en tekst på deres hjemmeside.

»Som kvinde i en mandsdomineret verden har hun været en stor inspiration for efterfølgende generationer af kvindelige filmmagere. Hun har fået det til at se nemt ud, selv om det helt sikkert ikke altid har været det. I dansk film står vi på skuldrene af dette afgørende bidrag. Det skylder vi hende stor tak for,« fortsætter de.

Ud over Lise Nørgaard modtager videnskabsjournalist Lone Frank, tegner Peter Madsen og designer Cecilie Manz også årets hæderspris. Det samme gør de tre billedkunstnere Finn Thybo Andersen, Ruth Campau og Kerstin Bergendal.

I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse. En ny kunstner kan først tildeles ydelsen, hvis en af modtagerne afgår ved døden.