Der har været mange særlige øjeblikke for Sarah Grünewald i de 100 shows, hun har stået foran kameraet på i Vild med dans.

Men hvad der har været det mest grænseoverskridende gennem årene, skal hun ikke tænke længe over for at svare på.

»Jeg havde en klap for øjet, der sprang, mens jeg stod med fire bygkorn i mit venstre øje. Det var ikke superfedt,« fortæller tv-værten.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Jeg har haft en tampax nogle gange, der var lidt ude af kurs. Men det er jo bare produktionen ude bag ved, der har set det. Det er der jo ikke nogen herinde der har, fortæller Grünewald, der står på 'hele Danmarks dansegulv.'

Den rutinerede tv-vært tager det med et grin. Og udtrykker sin taknemmelighed for, at hun får lov til at kunne fejre 100 shows-jubilæum på Vild med dans.

Og selvom der har været mange særlige stunder gennem årene, fremhæver hun en:

»Jeg var gravid med Louis. Det var en meget speciel oplevelse at gå rundt i de her kjoler, der skulle syes mere og mere ud, fordi jeg blev større og større og gik mellem shows og kastede op,« fortæller tv-værten.

Men ellers er de gyldne øjeblikke at være sammen med alle de deltagere, hun har mødt i årenes løb. Og det er mange.

Grünewald ønsker dog ikke at fremhæve par, som hun er kommet særligt tæt på i programmet.

»Nej, jeg kommer tæt på dem alle. Der er selvfølgelig nogle, jeg kender på forhånd. Og det er meget særligt. Også fordi jeg er vært og skal forholde mig professionelt og selvfølgelig er der nogle, åha, hvor vil jeg det godt, fordi jeg kender dem ekstra meget. Men jeg kan også se, hvor meget alle knokler for at være her, så det gør det let at være professionel,« fortæller hun.