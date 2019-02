Valentinsdag er over os, og i anledning af den amerikanske kærlighedsdag har B.T. været i arkivet og set nærmere på, hvordan det gik med 10 af de mest ikoniske kendispar i nyere tid.

Vi begynder med et af årtusindeskiftets helt store kærlighedshistorier..

1. Brad Pitt og Jennifer Aniston

Det var som taget ud af en romantisk komedie, da 'Rachel' fra 'Friends' og Hollywoods hotte førsteelsker Brad Pitt i 1998 af deres agenter blev foreslået at gå på date sammen.

Filmbyens Barbie og Ken blev gift i 2000, og hele verden gik amok, da Pitt gæstede et afsnit af 'Friends', men da han i 2004 indspillede filmen 'Mr. and Mrs. Smith' med Angelina Jolie, gik forholdet i stykker. I 2005 var skilsmissen en realitet.

Sådan gik det med kærligheden:

Brad Pitt gik direkte fra Jennifer Aniston til Angelina Jolie. De blev gift og fik seks børn, men skilt igen i 2016. Siden har han ikke datet nogen officielt. Seneste rygte er, at han siden jul har flettet fingre med Hollywood-kollegaen Charlize Theron.

Jennifer Aniston blev efter bruddet med Brad Pitt blandt andet kædet sammen med skuespilleren Vince Vaughn, som hun i 2005 spillede sammen med i filmen 'The Break Up'. Hun datede derefter musikeren John Mayer, før hun i 2015 giftede sig med skuespilleren Justin Theroux. Ægteskabet holdt dog kort, og i 2017 blev de skilt igen. Siden har hun ikke haft en officiel kæreste.

2. Ben Affleck og Jennifer Lopez

Efter at have datet kollegaen Gwyneth Paltrow kastede Ben Affleck i sommeren 2002 sin kærlighed på Jennifer Lopez. De havde mødt hinanden under indspilningerne til filmen 'Gigli' og hendes musikvideo til nummeret 'Jenny From The Block'. Der var rygter om bryllup, men forholdet kunne angiveligt ikke holde til mediernes massive bevågenhed, så i 2004 slog de op.

Ben Affleck og Jennifer Lopez. Foto: Pressefoto

Sådan gik det med kærligheden:

Efter Lopez begyndte Ben Affleck at date skuespilleren Jennifer Garner, som han var blevet venner med, da de lavede filmene 'Peal Harbor' og 'Daredevil'. De blev gift i 2005 og fik tre børn, men i 2015 blev de skilt igen. Senest er Ben Affleck blevet kædet sammen med den 22-årige model Shauna Sexton.

Jennifer Lopez blev efter Affleck kæreste med sin gamle ven, musikeren Marc Anthony. De blev gift og fik to børn, men blev skilt igen i 2014. Siden har hun datet sin tidligere baggrundsdanser Casper Smart og fra 2017 baseballspilleren Alex Rodriquez.

Alex Rodriguez og Jennifer Lopez. Foto: LUCY NICHOLSON

3. Britney Spears og Justin Timberlake

De mødtes som børnestjerner i Disney-programmet 'The All New Mickey Mouse Club' og begyndte at date i 1999, da Britney slog igennem med 'Baby One More Time' og Justin var frontmand i boybandet NSync. De var Hollywoods mest nuttede par, men i 2002 var det pludselig slut, hvilket Justin cementerede med hitsinglen 'Cry Me A River'.

Sådan gik det med kærligheden:

Efter Britney datede Justin Timberlake i tre år skuespilleren Cameron Diaz, hvorefter han faldt i armene på Diaz' kollega Jessica Biel. De blev gift i 2012 og fik i 2015 deres første barn sammen. De er stadig sammen i dag.

Britney Spears og Kevin Federline. Foto: STEVE MARCUS

Britney Spears' efterfølgende datingliv har modsat Justins været noget værre rod. Hun blev først kædet sammen med musikeren Fred Durst og skuespilleren Colin Farrell, før hun i 2004 blev gift hele to gange.

Først kort med en barndomsven i Las Vegas og senere med danseren Kevin Federline, som hun fik to børn med, før de blev skilt igen i 2007. Det var den periode, hvor verden ramlede sammen for Britney, og hun blandt andet offentligt barberede alt håret af.

Siden har Britney Spears haft skiftende mindre kendte kærester. Senest den iransk-fødte fitness-model og skuespiller Sam Asghari.

4. Vanessa Paradis og Lenny Kravitz

Et af de 'ældre' par på listen fandt sammen i 1992, da franske Paradis tog til USA for at slå igennem med sin musik. Kravitz producerede hendes selvbetitlede album, og sideløbende var de kærester frem til 1997.

Sådan gik det med kærligheden:

Vanessa Paradis boede kort sammen med den franske skuespiller Stanislas Merhar, før hun i 1998 blev kæreste med Johnny Depp i forbindelse med filmen 'The Ninth Gate'. De fik to børn, men i 2012 blev de skilt.

Vanessa Paradis med Johnny Depp. Foto: MARIO ANZUONI

Lenny Kravitz fik efter Vanessa Paradis travlt. Først datede han den australske sangerinde Natalie Imbruglia, dernæst modellen Kate Moss, så en overgang skuespillerinderne Nicole Kidman og Marisa Tomei, før han lige rundede modellen Naomi Campbell og så til sidst den brasilianske model Barbara Fialho.

5. Sandra Bullock og Ryan Gosling

Kan du huske, da Sandra Bullock og Ryan Gosling var en ting? I 2001, da de arbejdede sammen på filmen 'Murder by Numbers', blev de et par og datede i et par år, før det løb ud i sandet igen. Sandra Bullock var dengang 37 år og 16 år ældre end Gosling.

Sådan gik det med kærligheden:

Efter Bullock begyndte Ryan Gosling at date sin medskuespiller Rachel McAdams, som han spillede sammen med i filmen 'The Notebook'. I 2011 blev han kæreste med skuespiller Eva Mendes, som han i dag har to børn med.

Ryan Gosling med Eva Mendes. Foto: WARREN TODA

Sandra Bullock giftede sig i 2005 med tv-værten Jesse James. I 2010 kom det frem, at han flere gange havde været Bullock utro, og så blev de skilt. Siden har hun været i et forhold med en fotograf ved navn Bryan Randall.

6. Robert Pattinson og Kristen Stewart

'Vampyr'-parret, der blev kærester i forbindelse med 'Twilight'-filmene, holdt deres forhold hemmelig i mange år, før det i 2012 kom frem, at Kristen Stewart havde været Robert Pattinson utro med en filminstruktør. Så var katten ude af sækken og forholdet samtidig slut.

Robert Pattinson og Kristen Stewart. Foto: TOBY MELVILLE

Sådan gik det med kærligheden:

Robert Pattinson er siden blevet sat sammen med en lang række kvinder. Der var en overgang med popstjernen Katy Perry, så Elvis' barnebarn Riley Keough og modellen Imogen Kerr, før han i 2015 blev forlovet med den britiske sangerinde FKA Twigs. Det holdt kun til 2017, så var han single igen.

Kristen Stewart begyndte efter Robert Pattinson blandt andet at date kvinder. Mest kendt er forholdet til sangerinden Annie Clark, der er kendt under kunstnernavnet St. Vincent. Fra 2016-2018 var hun sammen med den new zealandske-model Stella Maxwell.

7. Selena Gomez og Justin Bieber

Youtube-generationens svar på Britney og Justin fandt sammen i 2010, da hun var 18 og han blot 16 år. De slog op, fandt sammen og slog op igen et par gange, før det i 2018 var endegyldigt slut.

Justin Bieber og Selena Gomez. Foto: DANNY MOLOSHOK

Sådan gik det med kærligheden:

Justin Bieber havde sideløbende med Selena Gomez gang i modellen Hailey Baldwin, og i efteråret gik det pludselig hurtigt, da de nu pludselig er blevet gift.

Selena Gomez blev efter Bieber kæreste med popstjernen The Weeknd, som hun flyttede sammen med i 2017. Senere på året slog de dog op igen, og senest er hun blevet kædet sammen med den tidligere Disney-børneskuespiller Austin North.

The Weeknd og Selena Gomez. Foto: ANGELA WEISS

8. Grevinde Alexandra og prins Joachim

I maj 1995 bjergtog Alexandra Manley den danske befolkning, da hun blev præsenteret som prins Joachims forlovede. Ved den glædelige lejlighed fremviste hun en smuk forlovelsesring, som var besat med rubiner og diamanter, så den lignede Dannebrog.

Et halvt år senere blev parret gift i Frederiksborg Slotskirke. Sammen fik de prins Nikolai i 1999 og prins Felix i 2002. Ægteskabet holdt i næsten ti år, inden parret meget opsigtsvækkende blev separeret i 2004. Skilsmissen blev fuldbyrdet i april 2005.

Da Alexandra og Joachim blev gift. Foto: KELD NAVNTOFT

Sådan gik det med kærligheden:

To år senere blev prinsesse Alexandra til grevinde Alexandra, da hun giftede sig med den 14 år yngre fotograf Martin Jørgensen. I september 2015 oplyste parret, at de skulle skilles. For lidt over en uge siden erfarede B.T., at Alexandra har fået en ny mand i sit liv, den tidligere PET-agent Tony Lindkold.

Prins Joachim er i dag som bekendt gift med den franske prinsesse Marie, som han har to børn med.

9. Medina og Christopher

Et af de mest celebre danske kendispar må være sangerne Medina og Christopher. De fandt sammen i 2012 og flyttede sammen i en luksuriøs penthouse-lejlighed i København, men i 2014 var det slut. I en dokumentarserie fortalte Christopher, at de var for forskellige.

Christopher og Medina. Foto: Elle Style Awards.

Sådan gik det med kærligheden:

Livet går videre, og i sommeren 2014 var Medina sammen med smykkedesigneren Frederik Bagger. Herefter har hun været sammen med modellerne Mikkel Jensen og Sebastian Lund. Sidstnævnte var hun kortvarigt forlovet med. Nu danner Medina par med den 10 år yngre Malo Chapsal, som hun senest blev set med til Zulu Awards 7. februar.

Christopher har siden 2014 været kæreste med modellen Cecilie Haugaard. De forventer at skulle giftes til sommer.

Christopher og Cecilie. Foto: Asger Ladefoged

10. Keld og Hilda Heick

Vi slutter listen med et par, der faktisk har bevist, at ens kærlighedsliv ikke behøver at være så tumultarisk.

De mødte hinanden i folkeskolen, blev kærester i teenageårerne i 1961 og gift syv år senere.

I august 2018 fejrede parret deres guldbryllupsdag og er vel et af landets mest kerneagtige kernefamilier.

Sammen har de datteren Annette Heick, der er gift med kokken Jesper Vollmer.