Hertuginde af Sussex, Meghan, som er gift med prins Harry, er hurtigt blevet et anerkendt medlem af det engelske kongehus.

Eksperter forklarer, at hun formentlig har taget nogle af de samme, helt rigtige valg, som kronprinsesse Mary tog, da hun blev gift med sin mand - Danmarks kronprins.

Her er 10 gange, Meghan mindede os om kronprinsesse Mary.

1. De er begge med til at forny kongehuset

»De er jo begge to nogle, som er faldet meget naturligt ind i rollen som kongelig, selvom de ikke har kongelig baggrund, og de har begge været med til at forny kongehuset, fordi de er meget uformelle og ligefremme,« siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Modeekspert Chris Pedersen mener, at både hertuginde Meghan og kronprinsesse Mary har en stil, der minder om Jackie Kennedys. REUTERS/Ints Kalnins Foto: INTS KALNINS Vis mere Modeekspert Chris Pedersen mener, at både hertuginde Meghan og kronprinsesse Mary har en stil, der minder om Jackie Kennedys. REUTERS/Ints Kalnins Foto: INTS KALNINS

2. De blev begge gravide første år

Både hertuginde Meghan og kronprinsesse Mary ventede barn, inden et år efter deres bryllup.

»Det er en væsentlig del af det, man skal som kongelig - nemlig at sikre arvefølgen. I modsætning til alle mulige andre job, så er det med familien og jobbet vævet sammen på en anden måde i kongehuset,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

3. De har samme tøjstil

»Det er tydeligt, at Meghan har taget sine 'clues' mere fra Mary end fra eksempelvis Mette-Marit eller Kate. Hun dyrker også en meget moderne, grafisk elegance, der leder tankerne hen på Kennedy,« siger modeekspert Chris Pedersen.

4. De var begge i trediverne, da de blev en del af kongefamilien.

«De kommer begge med noget erfaring og uddannelse og har vist, at de også kan nogle andre ting. Det er en vigtig ting i dag,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Både Meghan og Mary var gravide, inden der var gået et år, efter de var blevet gift. Foto: VICKIE FLORES Vis mere Både Meghan og Mary var gravide, inden der var gået et år, efter de var blevet gift. Foto: VICKIE FLORES

5. De kommer begge to fra lande langt væk

Det er en kæmpe fordel, fortæller eksperten.

»For eksempel Mette-Marit i Norge eller Daniel i Sverige, som begge er blevet gift ind i kongefamilien, har mere med i bagagen, da folk (fra det land, de bor i, red.) kender dem fra alle mulige sammenhænge.«

6. De knokler

Begge kvinder har høj arbejdsmoral, og det er vigtigt, for folk forventer, at de kongelige er meget flittige i dag. Det er et moderne krav til de kongelige, som man ikke ville have set lignende for 200 år siden, forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

7. Mary og Meghan kæmper begge for kvindesagen

Meghan er sat i forbindelse med kvindesagen, blandt andet da hun var involveret i en FN-kampagne for ligestilling. Kronprinsesse Mary startede Mary-fonden, som blandt andet kæmper mod vold mod kvinder.

Kronprinsesse Mary holder tale til kronprins Frederik ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag. Talen har siden vundet hende en pris. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsesse Mary holder tale til kronprins Frederik ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag. Talen har siden vundet hende en pris. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

8. Gode til at sprede budskabet

Selvom de begge arbejder med kontroversielle emner som eksempelvis kvindesagen, så balancerer de det fint, uden at det kammer over og bliver for politisk, fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

9. Mindre formelle.

Både Mary og Meghan er mindre stive i det, end kongehusene har ry for at være, og på den måde er de med til at føre de royale med ind i fremtiden, forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

10. Deres brudekjoler

»Igen er det enkelheden, der er kendetegnende. Eller moderniteten,« siger modeekspert Chris Pedersen og fortsætter:

»Og det siger faktisk noget ret essentielt om deres karakterer, at de ikke forfalder til en åbenlys romantik, som er letfordøjelig og refererer til eventyret.«

