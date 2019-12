Han har fuld fart på karrieren, og unge Christian Lundgaard kan meget vel blive den næste dansker i Formel 1.

Han er bare 18 år og har allerede efter sit rookie-år i Formel 3 en mulig plads i Formel 2 i 2020 i vente. Men skuer man lidt længere ud i fremtiden, så ligner Lundgaard på nuværende tidspunkt en oplagt kandidat til et sæde i Formel 1.

Og en oplagt kandidat til Formel 1 mener racerkører Jan Magnussen også, at Christian Lundgaard er. Det fortæller han i den seneste og sidste udgave af K-Magazine, som du kan høre her i artiklen.

»Jeg tror, han bliver den næste dansker i Formel 1,« lyder det blandt andet fra Jan Magnussen i podcasten.

Hør sidste udgave af B.T.s Formel 1-podcast K-Magazine her

I 2019 var Christian Lundgaard, der er tilknyttet Renaults akademi, ad flere omgange udvalgt til en række Formel 1-tests, ligesom han allerede i år debuterede på Formel 2-scenen.

Ifølge Renaults Formel 1-chef, Cyril Abiteboul, forventes det, at en af teamets akademikørere forfremmes til en plads i Formel 1 i 2021. Og er det Lundgaard, der er udset til den plads, kan det være noget af forklaringen på, at han allerede nu forventes forfremmet til Formel 2 efter bare ét år i Formel 3.

Racerkører Michael Christensen, der i 2019 blev verdensmester i WEC, havde dog gerne set Lundgaard tage et år mere i Formel 3, inden han tager det næste skridt. Hør hele snakken om Christian Lundgaard i podcasten her i artiklen.

»Jeg ville have sagt et år mere (i Formel 3, red.), hvis der var fri legeplads med pengene og rigtig forberedelse, men der kan selvfølgelig være mange grunde til, at det er Formel 2, de sigter efter,« siger racerkører Michael Christensen i podcasten.

Michael Christensen og Kevin Estre fejrer her, at de er blevet verdensmestre i 2019 efter 24-timers løber på Le Mans. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER Vis mere Michael Christensen og Kevin Estre fejrer her, at de er blevet verdensmestre i 2019 efter 24-timers løber på Le Mans. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Én af de mange grunde er med al sandsynlighed netop den tidsplan, Renault har lagt med henblik på at få en akademikører i Formel 1 allerede i 2021.

»Der kan være en tidsplan, der skal følges, og for at han (Lundgaard, red.) får mulighed for at være ham, de vælger, så kan det være, at Renault siger, at så er det Formel 2 nu, og så kan han måske være klar til den tid (til Formel 1, red.),« siger Jan Magnussen, der ideelt også gerne havde set Lundgaard tage et år mere i Formel 3-raceren.

Om Christian Lundgaard bliver den næste dansker i Formel 1, må tiden vise. Én ting er i hvert fald sikkert – 2020 bliver et altafgørende år for den unge akademikører.

I denne udgave af K-Magazine fortæller Jan Magnussen også om bruddet med Corvette og sine fremtidsplaner, og Michael Christensen sætter ord på en vild sæson, et verdensmesterskab og et knap så vellykket Le Mans.