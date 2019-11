Formel 1 vil være bæredygtig og klimavenlig.

Tirsdag blev motorsportsverdenen præsenteret for et omfattende grønt initiativ, hvori Formel 1 bestræber sig på at være CO2-netrual i 2030. Dermed melder motorsportens kronjuvel sig for alvor på banen med en klimastrategi, der kommer til at få indflydelse på hele Formel 1 som organisation.

Og selvom det ifølge B.T.s Formel 1-korrespondent kommer lidt for sent, så er det et positivt signal, Formel 1 sender.

»Selvfølgelig skal det gøres, og det kan ikke gå hurtigt nok. Det, de har præsenteret, lyder meget ambitiøst. Men hellere skyde efter stjernerne og så ramme en lille smule ved siden af end at sætte for lave mål,« lyder det fra Peter Nygaard i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Selvom hovedpersonerne i Formel 1 er racerkørerne, som der faktisk er ganske få af, så udgøres sporten af en kæmpe organisation. Og den organisation - både på og uden for banen - skal nu gøres meget mere grøn og klimavenlig.

Den grønne strategi for Formel 1 handler ikke kun om, hvordan bilerne og alt, hvad dertilhører skal være grønnere, men også om hele organisationen rundt om selve konkurrenceaspektet på racerbanen.

B.T.s Formel 1-journalist Daniel Remar er også positiv over for det store grønne skridt, Formel 1 vil tage.

»Jeg hæfter mig især ved, at det er omkring hele pakken Formel 1; også tilskuere og måden man afvikler på og rejser på. Og jeg synes, det er lidt vigtigt, at man skelner mellem det og så hvad vi skal gøre med Formel 1-bilerne,« lyder det fra Daniel Remar, der dog udviser en smule skepsis over for, hvordan Formel 1-bilernes konkurrencedygtighed på banen påvirkes i Formel 1's klimastrategi. Hør hvorfor i podcasten i bunden af artiklen.

Formel 1-biler kører i dag med hybridmotorer, der blev en del af sporten i 2014, og som allerede dengang pegede Formel 1 i en grønnere retning. De kommer ifølge Formel 1-chef Chase Carey også til at spille en afgørende rolle fremover.

Formel 1's klimastrategi kommer også til at indbefatte de tilskuere, der gæster alle Formel 1-løbene. Her er det et orange hav af fans ved Østrigs Grand Prix i 2019.

»Alt det, man laver i Formel 1... der er så mange skarpe ingeniører, så meget 'know-how', computerkraft og så mange gode ideer, som kan komme hele verden til glæde, hvis vi udvikler den rigtige vej. Derfor skal reglementet laves, så vi kører den grønne vej,« siger Peter Nygaard.

Arbejdet på at reducere klimaaftrykket starter ifølge arrangørerne nu, og fra 2025 vil de første ændringer kunne mærkes. Her vil arrangørerne blandt andet fjerne brugen af engangsbestik ved arrangementerne, og affald skal sorteres og genanvendes.

Samtidig vil arrangørerne give Formel 1-tilskuere incitament til at nå til løbene på de mest bæredygtige rejsemåder.

