21 løb er kørt, og en verdensmester er blevet kåret. Det betyder, at Formel 1-sæsonen 2019 er forbi.

For Kevin Magnussen og hans amerikanske team, Haas, blev det på mange måder en sæson lige til glemmebogen, for andre blev det en historisk og suveræn én af slagsen.

Mercedes satte sig på både verdensmesterskabet og konstruktørmesterskabet, men storholdet viste alligevel svaghedstegn undervejs. Red Bull fik gang i Honda-motoren, og Ferrari var tæt på at selvdestruere i interne stridigheder.

Med andre ord - 2019 bød på både drama, ræs og god underholdning på racerbanerne rundt omkring i verden. Men hvad var egentlig årets højdepunkt? Hvilken kører skuffede mest? Og hvad var Kevin Magnussens højdepunkt? Det svarer journalist og radiovært Mikkel Bagger og B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard på i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan lytte til her i artiklen.

Lyt til seneste udgave af B.T.s Formel 1-podcast 'K-magazine' her​

»Der er ikke en enkelt kører, der for mig har leveret årets højdepunkt. For mig er højdepunktet nok et godt løb, og jeg synes, vi heldigvis har været vidne til rigtig gode løb i år,« siger Mikkel Bagger, der udvælger et specifikt løb som sæsonens absolutte højdepunkt.

»Jeg vil gerne fremhæve det tyske grandprix. Det synes jeg var rigtig godt. Der var nærmest alt, der skulle være af safetycars og folk, der gled af, regn og en Hamilton, som var lige ved faktisk ikke at få point,« lyder det fra Bagger i podcasten.

Sæsonens højdepunkt for Kevin Magnussen var ifølge Peter Nygaard dog ikke i forbindelse med det tyske grandprix. Her sluttede danskeren som nummer 11.

Den danske Haas-kørers højdepunkt - eller ét af dem - var ifølge B.T.s Formel 1-korrespondent kvalifikationen i Monaco. Her endte Magnussen nemlig til stor overraskelse som nummer fem.

»Det var fantastisk at få en Haas rundt i Monaco på en femteplads. Under et sekund fra pole position,« siger Peter Nygaard.

Kevin Magnussen kvalificerede sig i Monaco i første omgang med sjettebedste tid, men på grund af en efterfølgende straf til Pierre Gasly blev danskeren rykket frem på startgridden og startede dermed som nummer fem.

Kvalifikationen i Monaco var dermed et af de øjeblikke, der er værd at huske tilbage på fra 2019-sæsonen.

Hør hele snakken om sæsonen der gik 2019 i den seneste udgave af K-Magazine her i artiklen.