Hvis der er noget, en Formel 1-kører aldrig må gøre, så er det at sætte sig selv og sin egen holdkammerat ud af spil.

Det havde Ferraris Sebastian Vettel og Charles Leclerc tilsyneladende glemt, da der blev kørt Formel 1 i Brasilien.

Ferraris største konkurrent i Formel 1-feltet er Mercedes, der i år løb med både VM-titlen og konstruktørmesterskabet. Men det stolte italienske hold har også en anden og om muligt endnu farligere konkurrent - sig selv.

For holdets svingende og til tider elendige 2019 kulminerede, da Sebastian Vettel og Charles Leclerc kørte sammen og eliminerede hinanden fra det brasilianske grandprix.

Sebastian Vettel var ikke tilfreds, efter han kørte sammen med sin egen holdkammerat sent i Brasiliens Grand Prix og måtte udgå. Foto: DOUGLAS MAGNO

Teamchef Mattia Binotto er derfor også kommet på noget af en opgave, hvis han inden den kommende sæson i 2020 skal løse de spændinger, der lader til at være i Ferrari-garagen.

»Den ene føler, han er kongen i teamet, og den anden er prinsen, der er på vej ind for at overtage pladsen,« lyder det fra racerkører Ronnie Bremer i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Sebastian Vettel er den erfarne konge med fire verdensmesterskaber på cv'et, og Charles Leclerc er den unge prins og symbolet på fremtiden hos Ferrari. Derfor har Ferrari brug for klare regler, hvis de skal styre mod succesen og ikke mod afgrunden.

»Vettel vil ikke tabe til Leclerc, hvis han kan undgå det. Så der skulle teamet måske have været inde og sige (til Vettel, red.), at 'du bliver nødt til lade Leclerc køre' i stedet for at lade dem kæmpe om det, for de finder ikke ud af det selv,« siger han og henviser til situationen i Brasilien, hvor de to kørere bragede sammen.

Sammenstødet med Sebastian Vettel kostede også Charles Leclec løbet, og den unge Ferrari-kører måtte ligeledes udgå. Foto: DOUGLAS MAGNO

Selvom det er uundgåeligt, at to holdkammerater af og til går hinanden på klingen, og at generationsskiftet mellem en ung og en gammel løve før eller siden indfinder sig, så kan klare regler internt på holdet være med til at give klare linjer.

Noget, Ferrari lader til at have manglet i en længere periode.

Hos nogle hold er der en klar rollefordeling, hvor man har en første- og en andenkører. Men det tror Ronnie Bremer ikke nødvendigvis ville være løsningen hos Ferrari med en kører som Sebastian Vettel, der ikke ville affinde sig med at være andenkører.

»Når man tager en ung løve ind, tager man også risikoen, at hvis han præsterer, som teamet håber, så giver det nogle udfordringer med den etablerede kører,« siger Ronnie Bremer, der dog understreger:

»Og det er kun sundt, hvis man kan styre det, men det er bare det, de ikke har kunnet indtil videre. Og det bliver kun værre, sådan som jeg ser det. Så på en eller anden måde bliver de nødt til at gøre et eller andet.«

I Brasilien løb Max Verstappen med sejren efter hæsblæsende 71 omgange, hvor både uheld og safetycars kom i spil.

Helt sensationelt sluttede Toro Rossos Pierre Gasly og McLarens Carlos Sainz som henholdsvis nummer nummer to og tre.

Kevin Magnussen sluttede lige akkurat uden for pointene som nummer 11 efter en kedelig indledning på løbet, hvor han blev påkørt af Daniel Ricciardo.