'Talent' og 'kommende NHL-spiller'.

Det er blot nogle af de kommentarer, som er knyttet til en Youtube-video fra 2014. Kommentarer, der alle var rettet mod Mathias Emilio Pettersen fra Norge.

Videoen viser en kun 14-årig Mathias Emilio Pettersen, der blev kendt på Youtube ved at brillere på ishockeybanen og sætte sine modstandere til vægs.

I nat dansk tid fik Youtube-kommentarerne ret. Mathias Emilio Pettersen skrev mandag under på en 3-årig kontrakt med NHL-holdet Calgary Flames.

Dermed er en drengedrøm blevet en realitet for den unge nordmand.

»Ærligt så har mig og mine venner altid befundet os i en boble. Vi ønskede alle at spille i NHL, men det virkede bare så langt væk, når vi kom fra Norge,« siger Mathias Emilio Pettersen til Calgery Herald.

»Men samtidig følte jeg, at min mentalitet gjorde, at jeg havde en chance. Jeg har altid ønsket at være den fyr fra Norge, som går hele vejen. Nu er jeg et skridt nærmere, og det føles fantastisk.«

Ifølge svenske Expressen er Mathias Emilio Pettersen den første i fem år til at skrive under med et NHL-hold.