De danske NHL-stjerner tjener STYRTENDE med penge, selv om de måske ikke nyder samme opmærksomhed herhjemme som Christian Eriksen, Caroline Wozniacki og Mikkel Hansen.

Nikolaj Ehlers satte i 2018 sit navn på en syv år lang kontrakt med NHL-klubben Winnipeg Jets til 42 millioner dollar. Eller 259 millioner danske kroner.

Det giver en af NHLs hurtigste og mest målfarlige spillere en årsløn på seks millioner dollar, svarende til 37 millioner kroner.

Nikolaj Ehlers er den højst lønnede af de danske millionærer på verdens største ishockeyscene. Men også flere af Aalborg-drengens landsholdskolleger i andre klubber placerer sig fornemt på ranglisten over danske idrætsfolks lønninger.

Frans Nielsen (Detroit Red Wings) tjener således i denne sæson 32,5 millioner kroner, Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs) tjener 31 millioner kroner, Lars Eller fra Washington Capital tjener 21,6 millioner kroner, og Columbus Blue Jackets' Oliver Bjorkstrand indkasserer 15,5 millioner kroner.

Lønningerne i NHL er officielle. Og skat, agenter med mere tager en portion af lønnen.

Siden 2007, da Frans Nielsen gjorde sin entré som første dansker i NHL og næste år runder kamp nummer 1.000 i ishockeysportens forjættede liga, har 14 danskere optrådt i NHL.

Ishockeyjournalisten Michael Søvsø har i bogen 'Danskerne i NHL – en liga for sig' interviewet alle 14, og ingen er tidligere kommet så tæt på dem.

Nikolaj Ehlers i aktion for Winnipeg Jets Foto: Bob Frid Vis mere Nikolaj Ehlers i aktion for Winnipeg Jets Foto: Bob Frid

»Du kan ikke mærke på de danske NHL-spillere, at de tjener mange penge. Tværtimod går de nærmest lidt stille med dørene,« siger han.

»Gennemgående er de meget ydmyge over for deres arbejde. Der er ingen stjernenykker her. Mange af dem er ret 'jyske' i deres forhold til penge. De spiller ishockey primært for at vinde, og fordi de elsker sporten. Ikke for pengenes skyld.«

Michael Søvsø fortæller om sit besøg hos Frans Nielsen i Detroit:

»Han lever et stille og roligt forstadsliv sammen med sin kone og deres to små børn. Du kunne lige så godt træde ind i et hus på en tilfældig villavej i Herning.«

Nikolaj Ehlers er i Michael Søvsøs øjne den mest livlige og udadvendte af NHL-spillerne. Hans natur og spillestil gør, at han er en af de mest populære stjerner i Winnipeg.

»Nikolaj kommer verden i møde med et smil og stor imødekommenhed og er enormt ydmyg i forhold til den støtte, han har fået fra sin familie og sine trænere gennem årene,« siger Michael Søvsø.

»Det stresser ham heller aldrig, at mange kommer hen og beder ham om en autograf, for han ville have gjort det samme som knægt. Det siger meget om Nikolaj og hans natur.«

I efteråret købte Nikolaj Ehlers en villa i Hasseris-kvarteret i Aalborg til 16,6 mio. kroner .Der vil han bo, når han er hjemme på ferie, og når han engang efter sin udenlandske karriere vender tilbage til sin fødeby.

Oliver Bjorkstrand (th.) i aktion for Columbus Blue Jackets Foto: Kirk Irwin Vis mere Oliver Bjorkstrand (th.) i aktion for Columbus Blue Jackets Foto: Kirk Irwin

I en anekdote i bogen fortæller Herning Blue Fox' nuværende sportschef, Martin Struzinski, om Columbus-stjernen Oliver Bjorkstrand:

»Jeg husker engang, at jeg havde Oliver med på et af ungdomslandsholdene. Da jeg skulle forklare en øvelse, sad alle spillere og hvilede på knæene undtagen Oliver. Han stod op. Bagefter spurgte jeg ham, hvorfor han egentlig stod op. Han sagde, at han var opdraget til, at man ikke skulle sidde ned, når andre talte og forklarede noget.«

Ishockey har ry for at være en familiesport, hvor interessen ofte går i arv fra far til søn. Af de 14 tidligere eller nuværende danske NHL-spillere er ikke færre end otte sønner af tidligere landsholdsspillere.

De otte spillere med faderens navn i parentes: Frans Nielsen (Frits Nielsen), Jannik Hansen (Bent Hansen), Lars Eller (Olaf Eller), Nicklas Jensen (Dan Jensen), Frederik Andersen (Ernst Andersen), Nikolaj Ehlers (Heinz Ehlers), Alexander True (Søren True) og Oliver Bjorkstrand (Todd Bjorkstrand).

Frans Nielsen blev i 2007 den første dansker i NHL (arkivfoto). Tjener i denne sæson 32,5 mio. kr. i Detroit Red Wings. Foto: KEITH BEDFORD Vis mere Frans Nielsen blev i 2007 den første dansker i NHL (arkivfoto). Tjener i denne sæson 32,5 mio. kr. i Detroit Red Wings. Foto: KEITH BEDFORD

Selvom den mest scorende spiller i den danske liga, Todd Bjorkstrand, beholdt sit amerikanske statsborgerskab, optrådte han i midten af 90erne fire gange i de danske landsholdsfarver.

I to officielle og to uofficielle landskampe. Og han scorede i dem alle fire.

Selvom millioner af ishockeyspillere verden over drømmer om NHL, er det forsvindende få, der slipper gennem nåleøjet. At det er lykkedes for 14 i en lille ishockeynation som Danmark, havde ingen turdet drømme om for få år siden.

Fire er draftet i 1. runde: Mikkel Bødker nr. 8, Nikolaj Ehlers nr. 9, Lars Eller nr. 13 og Nicklas Jensen nr. 29. To har fået NHL-debut uden at være draftet: Patrick Russell og Alexander True.

Her er de 14 danskere i NHL

Otte af dem spiller i denne sæson i NHL. Fem er vendt tilbage til europæiske klubber, og én har stoppet karrieren (Jannik Hansen).

FRANS NIELSEN

Født: 24. april 1984

Moderklub: Herning IK

Position: Center

Draftet: 2002 i 3. runde som nr. 87 af New York Islanders

NHL: 2007-2016: New York Islanders. 2016-: Detroit Red Wings

JANNIK HANSEN

Født: 15. marts 1986

Moderklub: Rødovre SIK

Position: Wing

Draftet: 2004 i 9. runde som nr. 287 af Vancouver Canucks

NHL: 2007-2017: Vancouver Canucks. 2017-2018: San Jose Sharks. Sidste klub: CSKA Moskva (KHL) 2018-2019 2011: Stanley Cup-finalist. 2019: Gagarin Cup-vinder

MIKKEL BØDKER

Født: 16. december 1989

Moderklub: Rødovre SIK

Position: Wing

Draftet: 2008 i 1. runde som nr. 8 af Phoenix Coyotes

NHL: 2008-2016: Phoenix/Arizona Coyotes. 2016-2016: Colorado Avalanche. 2016-2018: San Jose Sharks. 2018-2020: Ottawa Senators. Aktuel klub: HC Lugano (Schweiz)



PETER REGIN

Født: 16. april 1986

Moderklub: Herning IK

Position: Center

Draftet: 2004 i 3. runde som nr. 87 af Ottawa Senators

NHL: 2008-2013: Ottawa Senators. 2013-2014: New York Islanders. 2014-2015: Chicago Blackhawks. Aktuel klub: Jokerit Helsinki (KHL)



LARS ELLER

Født: 8. maj 1989

Moderklub: Rødovre SIK

Position: Center

Draftet: 2007 i 1. runde som nr. 13 af St. Louis Blues

NHL: 2009-2010: St. Louis Blues. 2010-2016: Montreal Canadiens. 2016-: Washington Capitals. 2018: Stanley Cup-vinder



PHILIP LARSEN

Født: 7. december 1989

Moderklub: Esbjerg IK

Position: Back

Draftet: 2008 i 5. runde som nr. 149 af Dallas Stars

NHL: 2010-2013: Dallas Stars. 2013-2014: Edmonton Oilers. 2016-2017: Vancouver Canucks. Aktuel klub: Salavat Yulaev Ufa (KHL)



OLIVER LAURIDSEN

Født: 24. marts 1989

Moderklub: Gentofte Stars

Position: Back

Draftet: 2009 i 7. runde som nr. 196 af Philadelphia Flyers

NHL: 2013-2015: Philadelphia Flyers. Aktuel klub: Malmö Redhawks, Sverige



NICKLAS JENSEN

Født: 6. marts 1993

Moderklub: Herning IK

Position: Wing

Draftet: 2011 i 1. runde som nr. 29 af Vancouver Canucks

NHL: 2013-2015: Vancouver Canucks. 2016-2017: New York Rangers. Aktuel klub: Jokerit Helsinki (KHL)



FREDERIK ANDERSEN

Født: 2. oktober 1989

Moderklub: Herning IK

Position: Målmand

Draftet: 2010 i 7. runde som nr. 187 af Carolina Hurricanes. 2012 i 3. runde som nr. 87 af Anaheim Mighty Ducks

NHL: 2013-2016: Anaheim Ducks. 2016-: Toronto Maple Leafs



NIKOLAJ EHLERS

Født: 14. februar 1996

Moderklub: AaB Ishockey

Position: Wing

Draftet: 2014 i 1. runde som nr. 9 af Winnipeg Jets

NHL: 2015-: Winnipeg Jets



OLIVER BJORKSTRAND

Født: 10. april 1995

Moderklub: Herning IK

Position: Wing

Draftet: 2013 i 3. runde som nr. 89 af Columbus Blue Jackets

NHL: 2016-: Columbus Blue Jackets

PATRICK RUSSELL

Født: 4. januar 1993

Moderklub: Gentofte Stats

Position: Wing

Draftet: Ikke draftet

NHL: 2018-: Edmonton Oilers