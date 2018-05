Nikolaj Ehlers og co. tabte igen til Vegas Golden Knights og er blot et enkelt nederlag fra slutspilsexit.

Las Vegas. Winnipeg Jets med danske Nikolaj Ehlers på holdet har for alvor ryggen mod muren efter endnu et nederlag i semifinaleserien mod Vegas Golden Knights i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Natten til lørdag dansk tid tabte Ehlers og co. 2-3 på udebane til Golden Knights. Dermed har Golden Knights vundet tre opgør, mens Jets har taget en enkelt sejr i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Det er højst sensationelt, at Golden Knights nu er blot en enkelt sejr fra at stå i den eftertragtede Stanley Cup-finale.

Det er holdets første sæson i ligaen, og ikke mange havde spået mandskabet mange chancer for at stryge hele vejen til tops.

Således lå Golden Knights nederst på mange bookmakeres liste over favoritter forud for sæsonen. Allerede i NHL's grundspil viste holdet dog imponerende takter, som er fortsat ind i slutspillet.

I sejren natten til lørdag bragte William Karlsson hjemmeholdet foran med 1-0 i første periode. I anden periode udlignede Patrik Laine til 1-1, inden Tomas Nosek igen bragte Las Vegas-mandskabet på sejrskurs.

I tredje periode bragte Tyler Myers balance i regnskabet, men knap syv minutter før tid kom så det afgørende mål. Reilly Smith sendte pucken i mål til 3-2 til stor fornøjelse for hjemmepublikummet.

Nikolaj Ehlers kom ikke på måltavlen, og dermed har han stadig sin første scoring til gode i slutspillet. Han står noteret for nul mål og syv assister.

Turen for Ehlers og co. går nu hjem til Winnipeg. Her spilles det femte opgør søndag aften klokken ni dansk tid.

/ritzau/