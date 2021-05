Morten Madsen regner med at fortsætte i Timrå, der lige er rykket op i den bedste svenske ishockeyrække.

I en alder af 34 år står ishockeylandsholdsspilleren Morten Madsen foran et comeback i en af Europas bedste ligaer, svenske SHL.

Madsen har i denne sæson været med til at rykke op fra Allsvenskan med Timrå, og han forventer at forlænge aftalen med klubben. Den nuværende kontrakt udløber til sommer.

- Klubben og jeg er i dialog lige nu. Men begge parter vil gerne fortsætte samarbejdet, så mon ikke vi kan finde en løsning, siger Morten Madsen.

Ved VM for to år siden så fremtidsbilledet noget mere grumset ud for den rutinerede dansker.

Timrå var netop rykket ned efter en sløj sæson, Madsen stod uden kontrakt og havde ingen idé om, hvad fremtiden ville bringe.

- Lige nu tænker jeg bare, at jeg gerne vil fortsætte med at spille ishockey. Men det er ikke, fordi pladserne hænger på træerne, sagde han ved den lejlighed.

Hen over sommeren 2019 blev han enig med Timrå om en ny aftale og fulgte med klubben ned i den næstbedste række.

Og det viste sig som en god beslutning. Klubben har været med helt fremme i begge sæsoner.

I den netop afsluttede sæson vandt Timrå grundspillet i suveræn stil og sikrede sig siden oprykning efter sejr i finaleserien mod Björklöven.

- Det har været rigtig sjovt. Vi vandt utrolig mange kampe i løbet af året, og at vi kunne gøre arbejdet færdigt og sikre oprykningen, er selvfølgelig bare endnu federe, siger Morten Madsen.

Når og hvis den nye aftale bliver underskrevet, forlænger Madsen et i forvejen langt ishockeyliv i Sverige.

Han flyttede første gang over Øresund som 16-årig i 2003. Siden har han haft ophold i Nordamerika og Tyskland, men er hver gang vendt tilbage til den svenske liga.

Samtidig har han været fast inventar på det danske landshold. Det igangværende VM i Riga er hans 15. på seniorniveau.

