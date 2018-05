Hele ishockeylandsholdet har fået en frisøndag med udsigt til to kampfri dage. Batterierne skal lades op.

Herning. Landstræner Jan Karlsson giver spillerne på ishockeylandsholdet en helt fri søndag efter seks VM-kampe på ni dage.

Spillerne skal hverken træne, til taktikmøde eller stå til rådighed for pressen, men får lov til frit at disponere over dagen.

Det sker i et forsøg på at rense hovederne efter et hårdt program, inden spillerne får kniven for struben i den afsluttende gruppekamp mod Letland på tirsdag.

- Det bliver godt. Lørdag aften skal vi ud at spise hele banden. Og så lukker vi butikken fuldstændig ned søndag, siger Jan Karlsson.

- Det føles rigtigt. Og det føles, som om der er brug for det, lyder det fra landstræneren.

Spillerne så bestemt ikke friske ud, da de sled sig til en 3-1-sejr over Sydkorea lørdag.

Kaptajn Peter Regin erkender da også, at fridagene kommer belejligt. Et VM i eget land tærer på kræfterne.

- Der har været meget mere med medier og så videre. Der er mere opmærksomhed, og efter hver eneste kamp har man brugt 40 minutter på medierne, det dræner også.

- Vi fortjener hviledagen søndag, hvor vi kan komme lidt væk, og så træner vi igen mandag og tirsdag morgen, så vi er klar tirsdag aften, siger Peter Regin.

Det tætte kampprogram har selvfølgelig tæret på fysikken, men i virkeligheden er det lige så meget mentalt, at spillerne har brug for en pause.

- Det har været hårde kampe. Vi har fået lov til at arbejde for det. Det har været fysisk hårdt, men man er også mentalt og følelsesmæssigt rigtig meget involveret i kampene, siger backen Oliver Lauridsen.

- Det gjaldt desværre også kampen mod Sydkorea, som jo havde chancerne til at bringe sig foran flere gange. Vi har brug for at få ladet batterierne op. Den mentale pause er det vigtigste, siger Lauridsen.

Danmark nåede med sejren over Sydkorea op på 11 point, men skal bruge point i den sidste kamp mod Letland for at komme i kvartfinalen.

/ritzau/