Flere åbne spørgsmål i NHL og farmerligaen AHL komplicerer landstræner Heinz Ehlers' VM-puslespil.

De eneste VM-aktuelle 'nordamerikanere' er Frans Nielsen, Detroit Red Wings, Oliver Bjorkstrand, Columbus Blue Jackets, og duoen fra San Jose Sharks/Barracuda, Joachim Blichfeld og Alexander True.

Heinz Ehlers er i kontakt med spillerne og venter spændt på svar, som kan få stor indflydelse på VM-holdet. Frans Nielsen har desuden døjet med en skade i et par uger.

For Joachim Blichfeld og Alexander True ligger bolden hos San Jose Sharks. De to spillere lægger ikke skjul på, at de brænder for at komme med landsholdet til Riga.

Offensivbacken Phillip Bruggisser fra tyske Grizzlys Wolfsburg er klar til VM-holdet og støder til den danske trup, når finalen i DEL mod Eisbären Berlin er overstået. Arkivfoto. Foto: PATRIK STOLLARZ

Endnu har deres arbejdsgiver ikke meldt noget ud. Blichfeld og True risikerer også, at Sharks vil bruge dem i slutspillet for Barracuda i AHL.

Danmark har tre VM-test tilbage mod Norge inden afrejsen til Riga. Efter torsdagens kamp i Rungsted mødes de to nationer igen 12. og 13. maj i Rødovre.

Fra DM-finaleholdene støder Nichlas Hardt, Rungsted Seier Capital, og Aalborg Pirates' George Sørensen og Julian Jacobsen til Heinz Ehlers' brandvarme VM-emner, og Frederik Storm fra Ingolstadt, som tabte DEL-semifinalen til Eisbären Berlin, er også med i torsdagens kamp.

»Når Phillip Bruggisser fra Grizzlys Wolfsburg har vundet det tyske mesterskab (vandt den første kamp i finalen i bedst af tre-serien over Eisbären, red.), er han også med i VM-lejren og de afsluttende testkampe,« siger Heinz Ehlers.

Foto: Henning Bagger

Fra på mandag tilslutter Mikkel Bødker fra schweiziske Lugano sig træningslejren.

Derimod er det næppe sandsynligt, at skadede Peter Regin bliver VM-klar. Efter seks sæsoner i Jokerit i KHL spiller han den kommende sæson for Ambri-Piotta i Schweiz.

Herning-forwarden Mathias Bau har været ude med en skade i længere tid, men deltager i træningen i denne uge i Rungsted. Helt udelukke ham fra VM-holdet skal man ikke.

Danmark leverede i sidste uge en overraskelse af dimensioner med 3-2-sejren i Malmø over Tre Kronor. Første sejr over storebror Sverige efter 21 nederlag. De to hold mødes igen 22. maj i VM i Riga.