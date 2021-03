Danmarks bedste kvindelige ishockeyspillere skal måske igen vente på at debutere ved A-VM.

Næste måneds A-VM i ishockey for kvinder bliver muligvis udskudt med en måned.

Turneringen er planlagt til at blive afholdt fra 7. til 17. april i Nova Scotia i Canada, men VM-værten, det canadiske ishockeyforbund, overvejer at flytte turneringen til maj.

Det oplyser Rene Fasel, der er leder af Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), ifølge nyhedsbureauet AP.

En udskydelse vil ifølge Rene Fasel give mere tid til, at coronapandemien potentielt kan aftage. Desuden åbner det en mulighed for, at tilskuere eventuelt får lov til at overvære kampene.

Det danske ishockeylandshold for kvinder er for første gang blandt deltagerne ved et A-VM, som i år omfatter ti hold.

Oprindeligt skulle turneringen have været afviklet i 2020, men med mindre end en måned til starten på mesterskabet valgte IIHF i samråd med sundhedseksperter at aflyse på grund af risiko for spredning af coronavirus.

Det danske landshold havde købt flybilletter og var i gang med de sidste forberedelser før afrejsen til Canada, da aflysningen blev annonceret.

/ritzau/