I slutningen af sidste uge blev det meldt ud, at en af ishockeysportens absolut største stjerner, Connor McDavid, stiller op for sit hjemland Canada til det kommende VM på dansk grund.

Det er måske ikke alle, der umiddelbart nikker genkendende til navnet Connor McDavid, men for nordamerikanere og europæiske ishockeykendere er det et navn, der er fuldt ud på niveau med andre sportssuperstjerner som Lionel Messi, Tom Brady og LeBron James. Og det til trods for, at han kun er 21 år gammel. Det er ganske enkelt en af sportens absolutte superstjerner, som man får mulighed for at opleve på dansk grund om mindre end en måned, og det er kort og godt et kæmpemæssigt scoop for hele VM-turneringen.

Øverst i artiklen kan du se Carpark Norths nye musikvideo til den officielle VM-sang.

Et fænomen

Det er svært helt at finde ud af, hvor man skal starte, når man skal forklare, hvad det er, McDavid kan, og hvorfor det er så kæmpestort, at han kommer til Danmark. Først og fremmest skal man forstå, at han er mere end bare en ishockeyspiller - han er et af den slags fænomener, der kun popper op til overfladen en ganske sjælden gang i mellem. Sidste gang et lignende talent viste sig, var da Sidney Crosby i 2005-2006 brød igennem lydmuren med 102 point i sin debutsæson i NHL for sit hold Pittsburgh Penguins - i øvrigt to point færre end hans evige konkurrent, russeren Alexander Ovechkin, som også NHL-debuterede i den sæson.

Connor McDavid er manden, som skal bære sit hold Edmonton Oilers til nye storhedstider. Ganske passende for fortællingen var det legendariske Wayne Gretzky, der sidste gang tog sig af den tjans tilbage i midten og slutningen af 1980'erne, da Oilers vandt intet mindre end fem Stanley Cup-trofæer fra 1984 til 1990.

McDavid er som tidligere skrevet kun 21 år og er under et fuldstændig umenneskeligt pres, men det har han indtil videre skøjtet helt og aldeles problemfrit og imponerende henover. I 2016 - i hans kun anden sæson - blev han udnævnt som kaptajn for sit hold i en alder af kun 19 år. Dermed blev han den yngste kaptajn nogensinde på et NHL-hold, og siden debuten i 2015 har han noteret sig for 265 point i 222 kampe. Han er en raket og NHLs suverænt hurtigste skøjteløber; det ser nærmest overnaturligt ud, når han sætter turboen på. Hans puckhåndtering er på tryllekunstnerniveau, og hans blik for spillet og medspillere er uden lige. Han er elegant og spektakulær på én gang og spiller med så stor kløgt, at han nok skal finde en måde at dirke modstanderforsvaret på. Der er noget rigtig stort i vente, når det canadiske VM-cirkus kommer til landet.

Patrick Kane er også en af de absolut største stjerner, der kommer til VM i Danmark. Han skal være kaptajn for Team USA. Foto: ALEX LIVESEY Patrick Kane er også en af de absolut største stjerner, der kommer til VM i Danmark. Han skal være kaptajn for Team USA. Foto: ALEX LIVESEY

De kommer også

Connor McDavid er utvivlsomt VM’s største stjerne, men han bliver langt fra den eneste. Følgende bærende NHL-kræfter har også allerede bekræftet deres deltagelse, og der følger helt sikkert flere i deres fodspor de kommende uger:

Svenske Oliver Ekman-Larsson er en klassisk svensk tovejs-back, der for længst har slået sit navn fast i NHL hos Arizona Coyotes, hvor han er holdets klare lederskikkelse. Han er god for en særdeles pæn portion mål og målgivende afleveringer for en forsvarsspiller, og han regnes som en af NHLs bedste forsvarsspillere, selvom han spiller på et af de dårligst præsterende mandskaber.

Tysklands helt store stjerne hedder Leon Draisaitl, og han danner til daglig en af NHL’s mest frygtede angrebsduoer sammen med Connor McDavid i Edmonton Oilers. Han er kun 22 år, men har allerede etableret sig som en af de store stjerner i NHL. Han er både stor, stærk og hurtig samt yderst point-potent, hvilket hans 223 point i 282 kampe bevidner.

De canadiske navnebrødre Ryan O’Reilly og Ryan Nugent-Hopkins har også meddelt, at de trækker i nationalfarverne, og det gør ikke Canada til mindre favoritter, end de er i forvejen. O’Reilly fra Buffalo Sabres er ikke den mest elegante og iøjenfaldende type, men tag ikke fejl, han kan meget vel blive guld værd. Han er en arbejdshest af en powerforward, der tager slagsmålene foran mål - såvel offensivt som defensivt - og faktisk laver en hel del “grimme” mål på styrringer og returer foran modstandernes målmand. Derudover er han NHLs suverænt bedste i faceoff-cirklen, hvor han vinder 60 procent af sine faceoffs, og han slog i år rekorden for flest vundne faceoffs nogensinde i én og samme sæson. Den anden Ryan med efternavnet Nugent-Hopkins er en noget anden type. Han blev valgt som nummer et tilbage i 2011-draften af Edmonton Oilers, hvor han stadig spiller. Han er en væver type, som har måttet gøre op for sin spinkle fysik ved hjælp af fart, teknik og spilintelligens.

Canada er muligvis favoritter, men USA skal på ingen måde afskrives i kampen om guldet. Megastjernen Patrick Kane, som vi tidligere har omtalt her i VM-barometret, er udpeget som kaptajn for Team USA og deltager for første gang i 10 år ved et VM, og han er den type spiller, der kan gøre forskellen på egen hånd. Han har nogle af NHLs hurtigste hænder, og han kan nogle ting med pucken, som ikke giver mening. Som det ofte er med de rigtig store, så er Kane lidt af en humørspiller, men når det kører for ham, er han i en klasse for sig, og med kaptajn-C’et på sit bryst kunne han godt løfte sit spil til rigtig spændende højder. Han tager i øvrigt sin holdkammerat fra Chicago Blackhawks, NHL-kometen Alex DeBrincat, med til Danmark. DeBrincat sluttede sæsonen som topscorer for Blackhawks med 28 scoringer. Ret solid debutsæson.

Flere på vej

Udover ovennævnte stjerneparade er der flere, som vi kan tillade os at håbe på, da det allerede står fast, at de ikke skal spille slutspil. Særligt Dallas Stars-trioen Jamie Benn, Tyler Seguin og Alexander Radulov, der sammenlagt har noteret sig for 229 point i den netop overståede sæson. De to førstnævnte er fra Canada, og Radulov er russer, og ingen af dem har endnu afskrevet at spille VM.

Derudover håber svenskerne stadig på verdensklasse-backen Erik Karlsson fra Ottawa Senators samt en af verdens bedste målmænd, Henrik Lundqvist fra New York Rangers, der så sent som i denne uge udtalte, at den svenske folkefest i København lokkede meget.

Superstjernen John Tavares fra New York Islanders bliver også ved med at spøge i kulissen til trods for, at han står uden kontrakt til sommer. Der er vedvarende rygter om hans deltagelse, og noget kunne tyde på, at chancen for at få ham at se i Danmark til maj faktisk ikke er urealistisk lille.

Det bliver en forrygende VM-turnering, der skøjtes i gang i Herning og København om ganske få uger.