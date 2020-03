Den nordamerikanske ishockeyliga NHL udskyder draft planlagt til slutningen af juni på grund af coronavirus.

Den nordamerikanske ishockeyliga NHL udskyder sæsonens draft, der skulle have fundet sted i Montreal i Canada den 26. og 27. juni.

Også prisfesten NHL Awards den 18. juni er udskudt.

Det oplyser NHL i en meddelelse sent onsdag dansk tid. Prisfesten, Bridgestone NHL Awards, skulle have fundet sted i Las Vegas i USA.

Beslutningen er taget som følge af "den fortsatte uvished om coronavirus".

NHL har endnu ikke besluttet, hvor og hvornår de to begivenheder i stedet skal finde sted, men det er hensigten at forsøge at fastholde Las Vegas som vært for prisfesten, fremgår det af meddelelsen.

I forvejen har NHL suspenderet alle kampe i denne sæson på grund af virusudbruddet.

/ritzau/