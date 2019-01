Samtlige fem mål blev scoret af canadiere, da Esbjerg på egen is slog Rungsted med 3-2 i Metal Ligaen.

Topholdet Rungsted Seier Capital er i gang med sin dårligste periode i denne sæson i landets bedste ishockeyrække.

Tirsdag tabte Metal Ligaens suveræne førerhold for anden kamp i træk, hvilket ikke er sket før i denne sæson, da holdet besøgte Esbjerg Energy. De vestjyske værter vandt på egen is med 3-2.

Med lige under to minutter tilbage af tredje periode scorede canadieren Max French sejrsmålet for Esbjerg.

Landsmanden Mark Derlago havde to gange bragt Esbjerg i front, men begge gange fik de sjællandske gæster udlignet.

Derlago gjorde det til 1-0 i første periode, inden Rungsteds Charles Sarault - der også er fra Canada - udlignede til 1-1 i anden periode.

I begyndelsen af tredje periode sendte Mark Derlago på ny hjemmeholdet på sejrskurs med scoringen til 2-1, men fire minutter senere lynede endnu en canadier for Rungsted, da Tyler Fiddler gjorde det til 2-2.

Trods det andet nederlag i træk så topper Rungsted suverænt ligaen med 65 point foran Sønderjyske med 59.

Sønderjyske slog tirsdag Frederikshavn White Hawks med 4-1 på udebane.

Esbjerg har på femtepladsen 47 point.

