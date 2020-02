Martin og Mikkel Højbjerg har forlænget deres kontrakter med to sæsoner hos Aalborg Pirates.

Ishockeytvillingerne Martin og Mikkel Højbjerg vil også i de næste to sæsoner være at finde hos Aalborg Pirates.

Onsdag oplyser den nordjyske klub i en pressemeddelelse, at de to spillere har forlænget med to år, så deres kontrakter udløber efter sæsonen 2021/22.

Sportschef Ronny Larsen fremhæver, at de to har udviklet sig enormt i Aalborg, siden de i 2016 skiftede fra Rødovre Mighty Bulls.

- Begge spillere er professionelle i deres tilgang til spillet og gode læremestre for vores unge spillere. De har en rigtig god spilforståelse, og begge arbejder godt fremad isen, men også tilbage i egen zone, siger Ronny Larsen.

Så sent som tirsdag aften viste de deres værd, da Aalborg slog Herning Blue Fox i Metal Ligaens topopgør.

Herning førte med 4-3, da der resterede fem minutter. Så scorede Martin og Mikkel Højbjerg hver et mål med 15 sekunders mellemrum, og Aalborg vandt 5-4.

- Selv om sæsonen ikke er kommet til de afgørende kampe endnu, så slog vi til, da vi havde muligheden for at forlænge med tvillingerne. De er kun 26 år gamle, men de har masser af erfaring fra flere år i ligaen, lyder det fra Ronny Larsen.

Mens Martin Højbjerg er noteret for 36 point (16 mål/20 assister) i denne sæson, har Mikkel Højberg bidraget med 26 point (13/13) hos det suveræne tophold.

/ritzau/