Det var lige før, at det svært at følge med i, hvor mange der sloges.

For i onsdagens ishockeykamp mellem New York Rangers og Washington Capitals blev der uddelt de helt store øretæver allerede ved startfløjt.

Med danske Lars Eller i truppen blev seks spillere vist ud efter masseslagsmålet, der kommer i kølvandet på en vanvidstackling, som Capitals-spilleren Tom Wilson lavede på Rangers' Artem Panarin natten til tirsdag.

Efterfølgende har New York Rangers kraftigt langet ud efter både Tom Wilson og NHLs ledelse for ikke at udelukke Tom Wilson på baggrund af tacklingen. Og derfor kom frustrationerne frem ved onsdagens kamp.

Danske Lars Eller, der er holdkammerat med Wilson, har forsøgt at forsvare sin holdkammerat ved at sige, at sagen er gået for vidt.

Men trods forsøg på nedtoning endte det med, at Wilson allerede blev hevet i slåskamp i de første minutter. Sådan var det flere gange i kampen, der endte med, at Wilson i anden periode blev vist helt ud af kampen.

Lars Eller holdt sig heller ikke i ro, for han var også i slagsmål undervejs i kampen, der blev spillet foran 1.800 tilskuere i det legendariske Madison Square Garden.

I alt måtte kampens dommere give 24 forskellige udvisninger undervejs i kampen. Kampen endte 4-2 i Washington Capitals favør.