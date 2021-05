Ud over Nicklas Jensen og førstekæden er der ingen, der laver mål på det danske ishockeylandshold.

Nicklas Jensen er hele VM's topscorer, men der mangler mål og generel målfarlighed fra mange af de andre spillere på det danske ishockeylandshold.

Det fastslår en skuffet landstræner Heinz Ehlers, efter Danmark smed et point mod upåagtede Storbritannien, der blev slået 3-2 efter overtid.

- Desværre har vi kun én kæde, der producerer. Det er jo ikke den kædes problem. Den har gjort det rigtig godt. Der er andre, der er nødt til at bringe mere til bordet, siger Ehlers.

Før kampen mod briterne forsøgte landstræneren at sætte Alexander True sammen med to nye folk i form af Nick Olesen og Mathias From.

Samtidig kom Frederik Storm tilbage på holdet og gik ind i et samarbejde med Nichlas Hardt og Jesper Jensen. Men ingen af sammensætningerne fik hul på bylden.

- Vi forsøgte at ændre lidt på formationerne, og vi har ladet nogle sidde over, som vi ikke har været 100 procent tilfredse med.

- Hos nogle skaber det usikkerhed, og hos andre skaber det ekstra motivation. Men der er nogle, der skal oppe sig offensivt, hvis vores produktion skal blive større, siger Ehlers.

Overordnet er landstræneren utilfreds med sit holds præstation mod briterne.

Danmark slog den samme modstander 9-0 for to år siden, og selv om ingen havde forventet en ny sejr i den størrelsesorden, er en overtidssejr på 3-2 et magert udbytte.

- Der var for få spillere, der bød ind. Kampen gik bare, uden at der blev taget initiativ på den rigtige måde.

- Pludselig begyndte man at ændre på de ting, som vi har talt om og arbejdet på i forberedelserne op til VM. Det bliver bare svært, når det hele foregår på eget initiativ i stedet for at følge planen, siger Heinz Ehlers.

Danmark er efter tre VM-kampe noteret for fem point.

/ritzau/