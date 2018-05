I en bronzekamp uden den store intensitet vandt USA med 4-1 over Canada i Royal Arena.

København. Det bliver de amerikanske spillere, der slæber bronzemedaljerne med hjem fra ishockey-VM i Danmark.

USA vandt bronzekampen med 4-1 over Canada i Royal Arena, men nogen stor oplevelse fik publikum i den næsten fyldte hal ikke.

Spillerne virkede trætte og forståeligt skuffede over, at de lørdag havde tabt semifinalerne.

Det gik ud over kvaliteten og underholdningsværdien, der aldrig nåede samme niveau, som da de samme to hold åbnede turneringen i Herning for 16 dage siden.

Manglen på tænding blev måske allerbedst illustreret af Canadas Connor McDavid, VM's største navn, som med en grov fejl var stærkt impliceret i USA's 1-0-scoring, der blev sat ind af Chris Kreider.

Den canadiske back Marc-Eduard Vlasic fik udlignet i slutningen af anden periode, men Nick Bonino gav USA en ny føring i powerplay seks minutter før afslutningen.

Canada tog målmanden ud tre minutter før tid, men forsøget på at fremtvinge en udligning gik helt skævt.

Først erobrede Anders Lee pucken og sendte den i det tomme mål, og godt et halvt minut senere gjorde Chris Kreider det samme og sørgede for slutresultatet 4-1.

Det er ottende gang i VM's historie, at USA sikrer sig bronze. Canada rejser til gengæld tomhændet hjem efter to guld- og en sølvmedalje i de seneste tre VM-turneringer.

/ritzau/