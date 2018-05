Letland indtager lige nu fjerdepladsen foran Danmark, efter at letterne efter overtid tabte til USA.

Herning. Letland leverede en flot indsats torsdag, da holdet først tabte knebent med 2-3 til USA ved ishockey-VM.

Kampen blev først afgjort efter overtid, og her scorede amerikaneren Cam Atkinson efter nogle smarte detaljer det afgørende 3-2-mål.

- Det var selvfølgelig rart at få scoret det mål. Det var ikke vores kønneste kamp, men vi må give kredit til letterne. De kæmpede fra start til slut.

- Vi tog nogle point, men vi skal spille meget bedre, siger Cam Atkinson ifølge nyhedsbureauet AP.

Det uafgjorte 2-2-resultat i ordinær spilletid giver dog Letland et enkelt point i VM-regnskabet, og det er nok til at overhale Danmark i gruppe B.

Letland overtager fjerdepladsen med seks point efter fire kampe. Danmark ryger ned på femtepladsen med fem point efter fire kampe.

Det danske ishockeylandshold vandt onsdag overraskende 3-2 over Finland og har med den flotte sejr fortsat gode muligheder for at nå i VM-kvartfinalen.

I den syvende og sidste gruppekamp skal Letland og Danmark mødes. Det kan blive en kamp om fjerdepladsen i gruppen.

I torsdagens kamp mod Letland kom USA planmæssigt foran 1-0 ved Chris Kreider, inden letterne svarede igen med to mål i slutningen af første periode og i starten af anden periode.

Amerikaneren Colin White udlignede til 2-2 i slutningen af anden periode, og der blev ikke scoret flere mål i tredje periode.

Men i overtiden var USA bedst, og Cam Atkinson viste høj klasse ved det afgørende mål.

USA er fortsat ubesejret i toppen af Danmark gruppe med ti point efter fire kampe.

/ritzau/