Som den første spiller nåede Edmonton Oilers-spilleren Connor McDavid op på 100 NHL-point i denne sæson.

Edmonton. Ishockeyklubben Edmonton Oilers har haft en sløj sæson i NHL. Men det har ikke forhindret den canadiske superstjerne Connor McDavid i at lave mål og oplæg på samlebånd.

Som den første spiller i denne sæson rundede den blot 21-årige kaptajn natten til onsdag 100 point, da Edmonton foran eget publikum blev dukket med hele 7-3 af Columbus Blue Jackets.

Connor McDavid havde en stav med i alle sit holds tre scoringer, der gav Edmonton en 3-0-føring i første periode.

Han lavede selv målet til 2-0 og assisterede ved holdkammeraterne Ryan Nugent-Hopkins og Drake Caggiulas træffere til henholdsvis 1-0 og 3-0.

Dermed er McDavid efter 77 kampe oppe på i alt 102 point fordelt på 40 mål og 62 assister.

Med fem kampe tilbage har han allerede overgået sidste sæsons facit. Her endte han på præcis 100 point og blev i øvrigt kåret som ligaens mest værdifulde spiller.

Samtidig er McDavid klar topscorer i ligaen. Nummer to på listen, Nikita Kucherov fra Tampa Bay Lightning, har lavet seks point færre.

Edmonton Oilers er trods Connor McDavids pointstrøm blot rangeret som nummer 23 af de 31 NHL-hold og er uden chance for at nå med i slutspillet om Stanley Cup-trofæet.

Det åbner mulighed for, at det danske publikum kan se et af sportens største navne på tætteste hold.

Ifølge amerikanske og svenske medier skulle McDavid være klar til at spille VM i Danmark for det canadiske landshold.

/ritzau/