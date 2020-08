En amerikansk ishockey-ekspert er blevet sendt ud i kulden efter en 'uheldig' kommentar under en kamp.

På grund af Corona-krisen bliver playoff-kampene i den store amerikanske hockeyliga NHL afviklet i en såkaldt 'bubble', hvor holdene samles i én by og afvikler flere kampe på kort tid.

Det scenarie sad de to NHL-kommentatorer John Forslund og Mike Milbury og summede lidt over under fredagens opgør mellem New York Islanders og Washington Capitals.

»Hvis du tænker over det. så er det et forrygende miljø, hvis du nyder at spille og nyder at være sammen med dine holdkammerater i længere perioder - i den optik er det et perfekt sted,« lød det fra John Forslund.

It’s 2020, and yet... pic.twitter.com/d74TMlhkkP — Alison (@AlisonL) August 21, 2020

Og her tilføjede den tidligere toptræner Mike Milbury så:

»Der er ikke engang nogle kvinder til at forstyrre din koncentration.«

Det skulle han aldrig have sagt!

Bemærkningen faldt bestemt ikke i god jord hos NHL-ledelsen, som fredag tog afstand fra Mike Milburys kommentar i en pressemeddelelse:

»Den Nationale Hockey Liga (NHL, red.) fordømmer de ufølsomme og fornærmende kommentarer, som Mike Milbury lavede i løbet af gårsdagens udsendelse, og vi har kommunikeret vores følelser over for NBC.« skrev NHL og fortsatte:

»Den kommentar reflekterer ikke NHL's værdier og løfte om, at gør vores sport mere inkluderende og imødekommende over for alle.«

NBC udtalte efterfølgende, at man er 'skuffet over Mikes ufølsomme kommentarer, og 'at man har adresseret skuffelsen til ham'.

Mike Milbury har efterfølgende udsendt en officiel undskyldning.

EDMONTON, ALBERTA - AUGUST 21: The ice crew works on changing board signage following the game between the St. Louis Blues and the Vancouver Canucks in Game Six of the Western Conference First Round during the 2020 NHL Stanley Cup Playoffs at Rogers Place on August 21, 2020 in Edmonton, Alberta, Canada. Jeff Vinnick/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: JEFF VINNICK Vis mere EDMONTON, ALBERTA - AUGUST 21: The ice crew works on changing board signage following the game between the St. Louis Blues and the Vancouver Canucks in Game Six of the Western Conference First Round during the 2020 NHL Stanley Cup Playoffs at Rogers Place on August 21, 2020 in Edmonton, Alberta, Canada. Jeff Vinnick/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: JEFF VINNICK

»Jeg underskylder dybfølt for den kommentar. Det var ikke min mening at krænke nogen.«

»Jeg prøvede at være kæk og tog det så et skridt for langt.«

»Det var en fortrydelig fejl, som jeg tager meget seriøst,« lyder det fra Mike Milbury.

Den tidligere New York Islanders-træner er nu blevet fjernet fra lørdagens kamp mellem Philadelphia Flyers og Montreal Canadiens.