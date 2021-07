Ishockeyen i Letland er netop blevet ramt af en enorm tragedie.

Den 24-årige målmand Matiss Kivlenieks er nemlig afgået ved døden. Det skriver landets ishockeyforbund på sin hjemmeside mandag eftermiddag.

Den unge målmand har i de seneste to sæsoner repræsenteret Columbus Blue Jackets i NHL. Her var han holdkammerat med danskeren Oliver Bjorkstrand.

Matiss Kivlenieks nåede at få spilletid i to NHL-kampe i sidste sæson, og han har samlet spillet otte kampe i den verdenskendte nordamerikanske ishockeyliga.

Columbus Blue Jackets har også delt den hjerteskærende nyhed på holdets Twitter-profil. Her skriver de, at de opfordrer folk til at have den unge målmands familie i tankerne.

'Det er med et meget tungt hjerte, at vi deler nyheden om, at vores målmand Matiss Kivlenieks gik bort i går nat i en alder af 24 år. Vores hjerter er knuste. Vær søde at have hans familie i jeres tanker og bønner. Hvil i fred, Kivi,' står der helt præcist i opslaget.

Den talentfulde målmand deltog for nylig ved VM, hvor Letland var værtsnation. Det skyldtes, at Hviderusland havde fået frataget sit delvise værtskab.

Årsagen til NHL-målmandens pludselige død er endnu ikke blevet offentliggjort.