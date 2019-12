Johan Franzén har i mange år vågnet om natten på grund af Mike Babcock.

»Han er frygteligt menneske. Den værste person, jeg nogensinde har mødt,« siger svenskeren.

Den tidligere ishockeyspiller sætter nu over for Expressen ord på sit forhold til den legendariske NHL-træner, der ellers har et forrygende CV og har ført Detroit Red Wings til Stanley Cup-sejr og Canada til dobbelt OL-guld.

Men i slutningen af november begyndte rædselshistorierne at vælte frem.

Johan Franzen i aktion for det svenske landshold. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Her blev Mike Babcock fyret i NHL-klubben Toronto Maple Leafs. Amerikanske medier skrev, at en samlet spillertrup ville af med den 56-årige canadiske træner på grund af hans mandskabsbehandling.

Efterfølgende kom tidligere spillere så også frem med deres opfattelse. En af dem er Johan Franzen, der var med til at vinde Stanley Cup i 2008 i sine 10 år under træneren.

»Han var en bølle. Han kastede sig over folk, og det kunne være rengøringspersonalet i Detroit eller hvem som helst. Han kastede sig over folk, fordi han kunne,« siger den tidligere svenske ishockeyspiller:

»Fra 2011 var jeg angst for at være i hallen. Jeg fokuserede bare på at komme op om morgenen. Det var første gang, han kastede sig over mig, og sidste år var første gang, jeg kunne sove almindeligt siden dengang.«

Og det gik hårdt ud over Johan Franzén, der også på det tidspunkt havde en hjernerystelse og led af depression. Det fortæller Chris Chelios, der også spillede i Detroit Red Wings i perioden.

I podcasten 'Spittin’ Chiclets' fortæller den tidligere amerikanske spiller, om en bestemt episode, hvor Mike Babcock gik amok på svenskeren i forbindelse med en kamp.

»Det gik for vidt for stakkels Johan. Han fik et nervøst sammenbrud. Ikke bare på bænken, men i et af omklædningsrummene efter kampen. Det er nok det værste, jeg nogensinde har set,« fortæller Chris Chelios i podcasten.

Johan Franzén kan godt huske episoden og opsummerer: »Jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på det. Det var groft, ubehagelig og chokerende. Men det var bare en af hundrede ting, han gjorde: Toppen af isbjerget,« siger den i dag 39-årige svensker.