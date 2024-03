Rødovre og Frederikshavn mødes i direkte bundduel om den sidste plads i DM-slutspillet i ishockey.

Siden 1984 har Frederikshavn uafbrudt været blandt de otte bedste klubber i dansk ishockey. Nu er Danmarks nordligste klub i overhængende fare for at dumpe ud af det gode selskab.

Efter en skrækkelig sæson skal frederikshavnerne ud i en gyserkamp på udebane mod en anden skrantende traditionsklub, Rødovre Mighty Bulls, i sidste spillerunde i grundspillet.

Taberen bliver fastnaglet til en ydmygende sidsteplads og kommer ikke med i slutspillet.

- Selvfølgelig vil det betyde noget økonomisk. Men det handler især om den måde, vi kigger på os selv på som klub, hvis vi for første gang i mange år ikke er med i slutspillet. Det vil gøre ondt, siger Frederikshavn White Hawks' direktør, René Jørgensen.

- Når vi kører hjem fra Rødovre tirsdag aften, vil jeg være meget ked af det, hvis vi ikke er kommet med i slutspillet. Det er et spørgsmål om vores selvforståelse og om branding over for sponsorer, forklarer han.

Man skal tilbage til 1996 for at finde et slutspil uden Frederikshavn. Men dengang var slutspilsformatet et andet med kun seks hold, og man kan roligt slå fast, at Frederikshavn er i gang med at afsøge ukendt territorium med sin placering i bunden.

Mellem 2011 og 2019 spillede klubben nærmest konstant med i den gode ende af ligaen og vandt i løbet af ni sæsoner to gange sølv- og fem gange bronzemedaljer.

Siden er det gået støt ned ad bakke. De to seneste sæsoner er holdet sluttet som nummer syv. Skyerne er langsomt trukket op om den stolte ishockeyklub.

Spørger man direktøren, ligger forklaringen ligefor. Det er, som næsten alt i professionel idræt, et spørgsmål om penge.

- Økonomisk er vi egentlig ikke gået tilbage. Det er andre klubber, der er gået frem. Rungsted har Lars Seier Christensen bag sig. Der er forskel på, om en mand kommer og lægger nogle millioner, eller jeg skal ud at hente 10.000 kroner hos en sponsor.

- Vi halter efter økonomisk. Skal vi være med, hvor det er sjovt, skal vi have tilført flere penge, siger René Jørgensen.

Han påpeger, at Frederikshavn opererer med et spillerbudget omkring fire millioner kroner. Der er et pænt stykke vej op til lønloftet på 6,2 millioner, som flere af de øvrige klubber rammer.

- For to-tre millioner kroner mere får du et andet hold. Vi har måske råd til fire topspillere på en position, hvor andre har 10 eller 12. Over en lang sæson har det dyreste hold den største chance for at vinde, siger René Jørgensen.

Frederikshavn og Rødovres tvekamp tilfører afslutningen på grundspillet et drama, som ligaen tidligere har savnet.

De seneste sæsoner er Rødovre hurtigt blevet isoleret i bunden og har valgt at afskibe nogle af de bedste spillere inden transferdeadline for at spare lønkroner.

I år har man afgørelsen i egne hænder, selv om resultaterne ikke er blevet nævneværdigt bedre. De 37 point, Rødovre har skrabet sammen inden sidste runde, svarer præcist til klubbens slutfacit i de to seneste sæsoner.

Den rutinerede træner Olaf Eller har skullet manøvrere et ungt hold gennem en turbulent sæson med masser af uro om økonomien.

Tidligt på sæsonen blev klubbens direktør fyret og bestyrelsen skiftet ud, og Rødovre kæmper stadig med en stor gæld.

- Andre må tage sig af økonomien. Mit bord er at sikre Rødovre fremgang på trods af den situation, der har været.

- Spillerne har vist en imponerende evne til at holde snuden i sporet trods stormen rundt om holdet, siger Olaf Eller.

Rødovre indledte sæsonen stærkt og havde et udmærket efterår, men har tabt pusten den seneste måned. Inden gyseren mod Frederikshavn har holdet tabt ni kampe i træk.

/ritzau/