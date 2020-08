Med målmanden på sidelinjen hentede Toronto på få minutter tre mål på Columbus. I overtiden kom sejren i hus.

Den danske ishockeymålmand Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs holder liv i slutspilshåbet i NHL med et vildt comeback.

Natten til lørdag dansk tid lykkedes det for det canadiske hold at skaffe sig en 4-3-sejr efter overtid mod Columbus Blue Jackets og dermed fremtvinge en femte og afgørende kamp om at komme med i slutspillet.

Toronto var nede med 0-3 i løbet af kampen.

Men Blue Jackets med danske Oliver Bjorkstrand på holdet fik ikke snøret sækken, og på tre scoringer i slutningen af tredje periode kom Toronto tilbage.

Først scorede William Nylander og John Tavares med blot 51 sekunder imellem sig i det 17. spilleminut af tredje periode.

Og med blot 23 sekunder tilbage af tiden fik Toronto udlignet til 3-3.

Selv om Andersen i alt havde 36 redninger for Toronto, kan han dog ikke tage meget ære for comebacket i de afgørende minutter af tredje periode.

Alle mål blev nemlig scoret, mens Toronto i et desperat sats havde sat den danske målmand på sidelinjen for at give plads til en ekstra angriber.

13 minutter inde i overtiden scorede Auston Matthews til slutresultatet 4-3 i powerplay.

Herefter kunne Toronto-spillerne juble over, at drømmen om en plads i slutspillet lever lidt endnu.

Kvalifikationskampene til slutspillet afvikles som serier bedst af fem. Det afgørende opgør spilles søndag lokal tid.

I et andet opgør natten til lørdag blev Edmonton Oilers, som ikke havde danske Patrick Russell i truppen, slået ud, da holdet tabte 2-3 til Chicago Blackhawks og dermed kom bagud 1-3 i serien.

Der er gået næsten fem måneder, siden NHL-sæsonen blev afbrudt. De tilbageværende hold og spillerne bor og spiller deres kampe i såkaldte "bobler" i de canadiske byer Edmonton og Toronto.

