Seks nederlag i træk i NHL koster nu Frederik Andersens træner Mike Babcock jobbet i Toronto Maple Leafs.

Den canadiske ishockeyklub Toronto Maple Leafs har fyret cheftræner Mike Babcock efter seks nederlag i træk i NHL.

Den 56-årige træner har stået i spidsen for det canadiske storhold i de seneste fem sæsoner.

I 2016 var Babcock med til at hente den danske målmand Frederik Andersen til klubben.

Selv om Toronto har vundet langt mere, end holdet har tabt under hans ledelse, så er det gået helt galt i de seneste kampe, hvor målene også er væltet ind bag Frederik Andersen.

På ti dage er det blevet til nederlag mod Philadelphia Flyers (2-3), Chicago Blackhawks (4-5), New York Islanders (4-5), Boston Bruins (2-4), Pittsburgh Penguins (1-6) og senest Vegas Golden Knights (2-4).

Pladsen som cheftræner overtages af Sheldon Keefe, der er blevet forfremmet fra Toronto Maple Leafs' franchise-hold, Toronto Marlies, i AHL.

General manager Kyle Dubas håber, at udskiftningen på trænerposten kan føre noget godt med sig.

- Vi vil alle være skuffede, hvis ikke vi inden for de næste dage og uger begynder at vise bedre beslutsomhed, styrke og en bedre fatning, så vi kan komme tilbage og spille, som vi har gjort før - endda tidligere i denne sæson.

- Det skal vi gøre over 60 minutter og gentage over flere dage og måneder ad gangen. Det mener vi, at vi er i stand til, siger Kyle Dubas til nhl.com.

Toronto har hentet 22 point i 23 kampe af grundspillet i NHL, hvor holdet er placeret i den nederste halvdel af Eastern Conference. Torsdag møder Toronto på udebane Arizona Coyotes.

/ritzau/Reuters