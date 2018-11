Rungsted har vundet syv kampe i træk, efter at holdet søndag vandt 5-4 ude over Herning i Metal Ligaen.

Med nød og næppe holdt Rungsted Seier Capital liv i stimen af sejre i Metal Ligaen, så det nordsjællandske tophold nu har vundet syv kampe i træk i Danmarks bedste ishockeyrække.

Søndag eftermiddag lugtede det ellers af overtid i udekampen mod Herning Blue Fox, men altid farlige Tyler Fiddler sikrede Rungsted de tre point, da han scorede målet til slutresultatet 5-4 med tre minutter tilbage af opgøret.

Dermed var det forgæves for herningenserne, at holdet havde hentet Rungsteds 4-2-føring tidligere i perioden.

Rungsted har otte point ned til andenpladsen, mens Herning på syvendepladsen er en del af den tætte midte i rækken.

I topkampen mellem Sønderjyske og Aalborg Pirates var det hjemmeholdet fra Vojens, som løb med de tre point.

Sønderjyderne vandt 3-1 efter blandt andet at have scoret to mål i powerplay.

I tredje periode afgjorde Sønderjyske kampen, da holdet gik fra 1-1 til 3-1 med to scoringer på 58 sekunder.

Sønderjyske er nummer to med 42 point, mens Aalborg på tredjepladsen har 39 point.

