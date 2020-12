Rungsted Seier Capital-Aalborg Pirates 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Rungsted Seier Capital tog en fornem revanche for seks nederlag i rap mod skrækmodstanderen og Metal Ligaens tophold, Aalborg Pirates.

Alene i denne sæson var nordsjællænderne blevet udklasset af piraterne tre gange med en samlet score på 6-17. Men det var ikke til at se søndag eftermiddag i Bitcoin Arena.

Har flere af de såkaldte ”spøgelseskampe” for gabende tomme tilskuerpladser i sagens natur manglet intensitet og nerve, var der et meget højt tempo og knaldende nærkampe i det nordsjællandske.

Rungsted Seier Capitals 3-0 sejr kunne der ikke pilles ved i en fight, hvor Pirates tydeligt var mærket af flere afbud.

Jonas Røndbjerg, 21, gjorde comeback for hjemmeholdet, og selv om han i de seneste to sæsoner kun har spillet en enkelt kamp for NHL-klubben Vegas Golden Knights’ farmerhold i AHL, Chicago Wolves, på grund af skulderskader, viste han sin klasse.

”Jonas arbejdede hårdt, var hurtig, stærk i nærkampe og spillede en god kamp. På grund af den lange pause var mine forventninger måske ikke skruet helt i vejret, men han imponerede mig,” siger Rungsted Seier Capitals sportschef, Morten Hagen.

”Hvor længe vi får lov at beholde Jonas er op til Vegas Golden Knights. Men vi håber selvfølgelig, at han ikke bliver kaldt hjem lige med det samme.”

Jonas Røndbjerg spillede tre sæsoner i Växjö Lakers i SHL (blev svensk mester i 2018), inden han kom til USA. I 2017 blev han draftet af Vegas Golden Knights i tredje runde som nr. 65.

Mattias Persson, en af Metal Ligaens mest elegante spillere, scorede to gange i anden periode fra en spids vinkel i højre side. 2-0 målet, sat ind omtrent fra baglinjen, var en sjælden svipser fra George Sørensen.

Aalborg Pirates' trængsler i denne periode blev ikke mindre af en tåbelig slashing, som kostede Lasse Bo Knudsen fem minutter plus game.

Rungsteds tredje mål faldt midt i tredje periode og blev signeret Bertram Jelert på en retur efter godt forarbejde af Jonas Røndbjerg.

En stor kamp i Rungsted-målet af den svenske veteran Cristopher Nihlstorp. Holder han det niveau, er han utvivlsomt ligaens bedste målmand.