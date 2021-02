Metal Ligaens to bedste mandskaber blev fredag slået på egen is. Rungsted har nu tabt to kampe i træk.

Førerholdet Rungsted og de nærmeste forfølgere fra Esbjerg blev fredag fældet i landets bedste ishockeyrække.

På hjemmebane måtte Rungsted se sig besejret af Aalborg, der vandt 5-3, efter at nordjyderne afgjorde opgøret i tredje periode.

Med 13 minutter tilbage fik svenske Victor Panelin-Borg udlignet til 3-3 for Aalborg, inden Cody Donaghey og Julian Jakobsen sørgede for fuld gevinst til gæsterne.

Aalborg forbliver dog på ligaens tredjeplads, men afstanden til Esbjerg og Rungsted er nu nede på henholdsvis et enkelt og 3,5 point.

I sidste spillerunde tabte Rungsted også. Her blev det til et nederlag i Vojens til Sønderjyske.

Rækkens nummer to fra Esbjerg mødte på hjemmebane Herning, og det endte med et vestjysk nederlag på 3-4.

De to rivaler fulgtes ad i første og anden periode, inden canadierne Mark Macmillan og Brodie Dupont bragte gæsterne på 4-2 i tredje periode. Med otte sekunder tilbage fik Esbjerg reduceret til slutresultatet.

Metal Ligaens bundprop fra Odense slog på egen is Herlev med 4-2, mens Sønderjyske vandt 8-5 i Frederikshavn.

