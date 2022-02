Der er langt fra Beijing til Klarup, men den danske OL-helt Julian Jakobsen fik alligevel et glædeligt gensyn med familien i Nordjylland efter Danmarks dramatiske sejr på 3-2 over Letland.

Efter den historiske sejr blev målscorer Julian Jakobsen nemlig trukket til side. Den 34-årige profil troede, at han skulle stille op til et interview. Men i stedet var hele hans familie med på videolink på en skærm i ishockeyarenaen i Beijing.

»Det var smart, rart og hyggeligt. Det var både hans lillesøster, barn, kone, hans forældre, ja, hele familien, der var med til at overraske ham,« siger Lars Jakobsen til B.T.

Han er den stolte far til hele to danske ishockeyprofiler ved vinter-OL: Josefine og Julian Jakobsen.

Julian Jakobsen fik muligheden for at hilse på familien fra Beijing efter den historiske sejr. Foto: IIHF Vis mere Julian Jakobsen fik muligheden for at hilse på familien fra Beijing efter den historiske sejr. Foto: IIHF

Og sønnike var da også både glad og meget overvældet over at se familien tone frem på skærmen.

»Det var virkelig rart at se familien derhjemme. De har været tidlig oppe for at følge med, så det var bare virkelig, virkelig fedt at se dem,« siger Julian Jakobsen.

Josefine og Julian Jakobsen kommer fra lidt af en ishockeyfamilie, hvor de da også altid har fået massiv støtte fra familien – og især deres forældre, Gitte og Lars.

»Lige siden Julian startede op i Aalborg i 91/92-sæsonen, har jeg været enten holdleder, i bestyrelsen eller været formand i klubben,« fortæller Lars Jakobsen og fortsætter:

»Jeg sad forresten lige og så Julians mål, og det er selvfølgelig fint, at det er ham, der scorer et flot mål. Men vi har altid lært vores børn, at det er holdet, som kommer først, og derfor havde vi hoppet lige så højt på stolen, hvis en anden havde scoret målet.«

Josefine og Julian Jakobsen til åbningsceremonien ved vinter-OL i Beijing. Foto: Privat Vis mere Josefine og Julian Jakobsen til åbningsceremonien ved vinter-OL i Beijing. Foto: Privat

Lars Jakobsen lægger heller ikke skjul på, at onsdagens OL-kvartfinalen mod russerne bliver en stor dag for hele familien.

»Det bliver bare stort. Og så har jeg også fødselsdag i morgen, men jeg regner ikke med, at Julian kommer til fødselsdagsbordet og får morgenkaffe. Han skal passe sit arbejde, og så holder vi en stor fest, når han kommer hjem igen.« fortæller han.

Selvom den Russiske Olympiske Komité er store favoritter til at tage sejren onsdag i kvartfinalen mod Danmark, har Lars Jakobsen en tro på, at danskerne kan levere sensationen.

»Vi er jo underdogs. Russerne er ranket som nummer tre i verden, og det bliver nok lidt overlevelsesspil for os undervejs, men vi må håbe, at vi kan spille klogest og komme bedst ud af situationerne, for så er det os, som vinder.«

»Vi har jo spillet en kamp mod dem, hvor de kun vinder med to mål på grund af, at de scorer på et tomt mål til sidst, da vi tog målvogteren ud for at satse. Og vi havde da chancer og spillede lige op med dem – og det tror jeg også, at vi gør i morgen,« slutter Lars Jakobsen.

Du kan følge Danmarks historiske kvartfinale mod russerne onsdag klokken syv i B.T.s OL-Liveblog lige HER.