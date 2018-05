Tjekkiet måtte ud i forlængelse i Royal Arena, før det blev til en 3-2-sejr over Slovakiet ved VM i ishockey.

København. Der måtte forlængelse til, inden Tjekkiet lørdag aften kunne fejre en sejr over Slovakiet i de to landes første kamp ved VM i ishockey.

I Royal Arena i København endte tjekkerne som sejrherre med 3-2 i kampen mellem de to lande, der tidligere udgjorde Tjekkoslovakiet.

Dermed får Tjekkiet to point i gruppe A, mens slovakkerne får et point ud af kampen.

Det var dog meget tæt på, at tjekkerne havde tabt i den ordinære spilletid.

Først ti sekunder før udløbet af tredje periode fik Martin Necas udlignet til 2-2, så kampen gik i forlængelse.

Slovakiet havde været foran både 1-0 og altså også 2-1.

I forlængelsen afgjorde Dmitrij Jaskin kampen til tjekkernes fordel med scoringen til 3-2.

Tidligere lørdag vandt Frankrig 6-2 over Hviderusland og tjente de første tre point i gruppe A.

Hviderusserne er uden point i gruppen. Begge hold har spillet to kampe.

Schweiz har to point efter en 3-2-sejr over Østrig efter forlængelse. Østrig fik et enkelt point ud af kampen, hvilket også er østrigernes samlede facit.

Begge hold har spillet en enkelt kamp.

