Fredagens kamp mellem Rungsted og Rødovre i Metal Ligaen blev afbrudt undervejs på grund af tilskuerballade.

De forsvarende danske ishockeymestre fra Rungsted Seier Capital fandt fredag vindermelodien.

Her blev det til den første sejr efter fem nederlag i træk, da Rødovre Mighty Bulls på udebane blev slået 2-0.

Men det er nok ikke resultat, de to hold vil huske kampen for. Midtvejs i tredje periode måtte spillerne således holde en ufrivillig pause på cirka 20 minutter.

Før kampen havde tilskuere affyret fyrværkeri og andre former for pyroteknik, og det fortsatte under kampen. Det fik sikkerhedspersonalet i Rødovre Centrum Arena til at føre flere personer ud af arenaen, hvor der opstod uroligheder, skriver TV2 Sport.

Det fik politiet til at afbryde kampen.

Sejren bringer Rungsted op på 48 point på Metal Ligaens tredjeplads.

Rødovre, der ligger næstsidst med 37 point, får mulighed for revanche, når de to hold igen står overfor hinanden søndag.

Rungsted kom foran 1-0 efter lidt over 15 minutters spil, da Nikolaj Rosenthal sendte pucken i nettet.

Med cirka tre minutter tilbage af anden periode blev det 2-0 ved Rasmus Thykjær Andersson, som scorede i powerplay til kampens slutresultat.

Metal Ligaens tophold, Aalborg Pirates, kom også tilbage på sejrskurs efter to nederlag i træk, da Sønderjyske ude blev slået 4-3 efter forlænget spilletid.

Martin Højbjerg scorede det afgørende mål efter kun 1 minut og 23 sekunder af den ekstra periode.

Tidligere fredag vandt Herlev Eagles 6-3 over Herning Blue Fox.

/ritzau/