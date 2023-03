Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En video af Carson Briere – søn af den tidligere NHL-stjerne Daniel Briere – er gået viralt.

I videoen er han blevet fanget på et overvågningskamera til en fest, hvor han smider en kørestol ned ad trappen. Du kan se videoen nederst i artiklen.

Det har nu fået Mercyhurst University til at smide ham – og to andre holdkammerater – af holdet.

»Vi beder for og er solidariske med ofret og alle personer med handicap, og vi finder med rette handlinger som disse dybt stødende,« skriver universitet på Facebook.

Carson Briere er blevet smidt af holdet efter episoden. Foto: Kirk Irwin Vis mere Carson Briere er blevet smidt af holdet efter episoden. Foto: Kirk Irwin

23-årige Carson Briere undskylder ligeledes for sine handlinger.

»Jeg er dybt ked af min opførsel i lørdags. Der er ingen undskyldning for mine handlinger, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at råde bod på denne alvorlige mangel på dømmekraft,« siger Carson Briere ifølge AP.

Det var Sydney Benes, som har fået begge ben amputeret, der fik sin kørestol smidt ned ad trappen til festen. Det skriver hun på Twitter.

Hun havde efterladt sin kørestol øverst på trappen, mens hendes veninde Julia Zukowski, der har delt videoen på Twitter, bar hende ud på toilettet.

Zukowski oprettede efter episoden en indsamling til sin veninde, som skulle erstatte den ødelagte kørestol.

Lørdag var der allerede indsamlet næsten 9.000 dollar – svarende til 63.000 danske kroner, skriver Insider.