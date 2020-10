En tidligere svensk NHL-stjerne er blevet sigtet for spirituskørsel, efter han tidligere i år kørte galt i sin bil.

Og det skete altså med en tårnhøj promille i blodet.

Det skriver Aftonbladet.

Blodprøver har afsløret, at manden havde en promille på hele 3,06, da han blev anholdt.

Der er ikke sat navn på den tidligere ishockeystjerne, men ifølge det svenske medie har han en 'lang og succesrig karriere' bag sig.

Derudover omtales han også som 'tidligere Tre Kronor-helt', hvilket kunne indikere, at han har spillet for det svenske landshold.

Episoden skete i august i år, men det er først nu, at manden er blevet sigtet.

Vidner skulle angiveligt have bemærket, at den tidligere ishockeyspillers bil slingrede og bevægede sig langsomt fremad, inden den kørte ind i et rækværk og stoppede.

Herefter nærmede et vidne sig bilen og kunne konstatere, at føreren sov og ikke var til at komme i kontakt med.

Indtil videre har den tidligere NHL-stjerne fået frataget kørekortet, og han risikerer op til to års fængsel, når sagen skal for retten.