33-årige Rod Pelley skifter til ishockeyklubben Sønderjyske, hvor han bliver klubbens nye kaptajn.

Vojens. Den 33-årige ishockeyspiller Rod Pelley skifter det amerikanske AHL-hold Stockton Heat ud med Sønderjyske.

Det skriver den danske ishockeyklub i en pressemeddelelse.

Canadiske Pelley har spillet over 800 professionelle kampe i sin karriere, heraf mere end 250 af dem i NHL, og er udset til at blive ny kaptajn i Sønderjyske.

- Vi har været på udkig efter en spiller, som kan udfylde den vigtige rolle som holdkaptajn. Det arbejde har Roy udført på flotteste vis tidligere. Med sin store rutine er han samtidig et godt match til vores forholdsvis unge trup, siger sportschef Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

Rod Pelley bliver den ældste spiller i Sønderjyske.

- Rod er en spiller, som vi har været på udkig efter i et stykke tid, og vi er begejstrede over, at vi har fået en aftale på plads. Han går forrest og lægger en stor ære i det hårde arbejde, siger Kim Lykkeskov.

Pelley spiller center og har tidligere i karrieren blandt andet tørnet ud for NHL-klubberne Anaheim Ducks og New Jersey Devils.

Sønderjyske sluttede sidste sæson som nummer ni i Metal Ligaen.

/ritzau/