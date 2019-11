Martin Larsen droppede at spille ishockey på topplan for at jagte karriere i Forsvaret. Nu er han tilbage.

Et halvt år efter at Odense Bulldogs tidligere kaptajn Martin Larsen fik ophævet sin kontrakt og indstillede karrieren, vender han tilbage på isen for det fynske ishockeyhold.

Søndag oplyser Odense-klubben, at den har indgået en kontrakt med den 25-årige forsvarsspiller for resten af sæsonen.

Martin Larsen stoppede oprindeligt med ishockey på topplan for at arbejde i Forsvaret.

- Vi har løbende været i dialog med Martin, siden han stoppede, og vi har fornemmet, at han ikke var helt færdig med at spille ishockey på topplan, siger sportschef Henrik Benjaminsen i en pressemeddelelse.

Det er lykkedes at finde en løsning, hvor Martin Larsen kan passe sit job i Den Kongelige Livgarde og samtidig spille for Odense.

- Jeg vil vove at postulere, at jeg lige nu er verdens heldigste mand, siger ishockeyspilleren.

Martin Larsen træner allerede søndag med for første gang i Odense, der er placeret på sidstepladsen i landets bedste række efter 18 spillerunder.

Odense møder tirsdag Herlev Eagles på udebane.

/ritzau/