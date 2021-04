I forrige årti var Pekka Tirkkonen profil som spiller i Herning Blue Fox. Nu overtager han jobbet som træner.

Ishockeyklubben Herning Blue Fox har hyret finske Pekka Tirkkonen som sin nye træner.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Pekka Tirkkonen afsluttede sin aktive ishockeykarriere i netop Herning Blue Fox, hvor han spillede fra 2004 til 2008 og var kaptajn.

Det er dermed et kendt ansigt, der skal erstatte amerikanske Ben Cooper, som har været klubbens træner i de seneste to sæsoner.

Siden Pekka Tirkkonen afsluttede sin aktive karriere har han været træner i hjemlandet, hvor han ad flere omgange er blevet kåret som årets træner.

- Pekka har vist flotte egenskaber som træner, helt på fod med de kvaliteter han viste som spiller, hvor han også helt naturligt var en leder på isen, siger sportschef Martin Struzinski.

- Han er en træner, der tror på, at hårdt arbejde altid belønner sig, og så kender han jo både ligaen og ikke mindst klubben rigtigt godt, siger han.

I sin aktive karriere udmærkede Pekka Tirkkonen sig især i den hjemlige liga, mens han også nåede forbi både Tjekkiet og Tyskland, inden han endte i Herning i 2004.

Han har desuden repræsenteret Finland ved VM.

Det oplyses, at den nye træner nu sætter sig sammen med sportschefen for at sætte holdet til den kommende sæson.

Målet er at forbedre denne sæsons bedrifter, hvor Herning blev nummer fem i grundspillet og derefter tabte kvartfinaleserien mod Sønderjyske med 0-4.

Den skuffende slutspilspræstation betød, at Herning og den nu forhenværende træner Ben Cooper gik hver til sit.

/ritzau/