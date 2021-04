Rungsteds stærke målmand Cristopher Nihlstorp stopper karrieren efter at have vundet dansk ishockeyguld.

Tårerne løb ned ad kinderne på Cristopher Nihlstorp i minutterne efter, at han og holdkammeraterne havde sikret Rungsted DM-guldet i ishockey.

Veteranmålmanden var klar over, at finaleserien ville blive hans sidste som aktiv på højt niveau. Og med Rungsteds 3-2-sejr over Aalborg tirsdag aften er kampen om det danske guld endegyldigt afgjort.

- Det var min sidste kamp. Jeg stopper nu, og det var en vældig god måde at slutte af på, siger Nihlstorp til TV2 Sport.

Den 37-årige svensker har været vidt omkring i en karriere, der blandt andet har budt på NHL-kampe for Dallas Stars.

Inden denne sæson kom han til Rungsted, og selv om dansk ishockey ikke er den mest prominente adresse på cv'et, har guldtriumfen stor betydning for målmanden.

- Det er ikke til at forstå, hvor fedt det her var for mig som person og for hele Rungsted.

- Vi har haft en god sæson. Det har været skønt at gå på job hver dag. For mig har det også været spændende at prøve dansk hockey, som er anderledes, siger den stærke målmand.

Mens det var Nihlstorps første - og sidste - sæson i dansk ishockey, har hans landsmand Erik Hjalmarsson større erfaring med sporten vest for Øresund.

Efter adskillige sæsoner som aktiv i danske klubber, er Hjalmarsson blevet fast inventar i Rungsteds trænerboks, hvor han nu har tilbragt fem sæsoner.

I begyndelsen som assistent inden han midt i sæsonen 2018/19 afløste Flemming Green som cheftræner. Det er således anden gang, han fører klubben til det danske mesterskab.

- Det kan ikke være bedre. En fantastisk følelse. Der har været op- og nedture undervejs, men at afslutte det sådan, det findes ikke bedre, siger Hjalmarsson til TV2 Sport.

Rungsted vandt finaleserien over Aalborg med 4-2.

/ritzau/