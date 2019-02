Jeppe Jul Korsgaard har fået syv kampes karantæne for en tackling i hovedet på en modstander.

Da ishockeyherrerne fra Aalborg Pirates tirsdag mødte Esbjerg Energy i Metal Ligaen leverede nordjydernes Jeppe Jul Korsgaard en grim tackling i hovedet på Esbjergs Colin Vock.

Den tackling koster nu Korsgaard syv dage i skammekrogen. Det afgjorde Danmarks Ishockey Union (DIU) torsdag.

- Det foreliggende materiale viser, at han, lige før der er kontakt i tacklingen, bøjer sin arm sammen og løfter sin albue, skriver DIU ifølge TV2 Sport.

- Jeppe Jul Korsgaard burde vide, at en tackling mod Esbjerg-spillerens hoved med bøjet arm og løftet albue ville være til stor fare for sin modspiller - alligevel førte Jeppe Jul Korsgaard tacklingen igennem og forsøgte ikke at trække sig forbi eller minimere kontakten, lyder det videre.

Egentlig blev tacklingen takseret til fem kampes karantæne, men da Korsgaard allerede tidligere i sæsonen har afsonet karantæne, er straffen blevet skærpet.

Med kun to kampe tilbage af grundspillet, hvor Aalborg efter en skidt periode er røget ned som nummer fire i tabellen, vil Korsgaard være ude af potentielt fem kvartfinaleopgør.

Aalborg er sikret en plads i slutspillet, men taber holdet kvartfinaleserien 0-4 eller 1-4, så har Jeppe Jul Korsgaard altså spillet sin sidste kamp i sæsonen.

/ritzau/