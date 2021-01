Tommy Salo var en folkehelt tilbage i 1994, da han var med til at vinde en guldmedalje i ishockey for Sverige ved vinter-OL.

Her cirka 27 år senere skal han to måneder i fængsel. Det skyldes, at han har kørt bil med en promille på 3,06.

Den tidligere ishockeyspiller modtog sin dom onsdag formiddag. Det skriver Aftonbladet.

49-årige Tommy Salo blev stoppet på motorvejen af politiet i august sidste år, efter han havde kørt ind i et autoværn.

Tommy Salo nåede ligeledes at optræde i NHL i USA. Foto: ROBERT SULLIVAN Vis mere Tommy Salo nåede ligeledes at optræde i NHL i USA. Foto: ROBERT SULLIVAN

Guldvinderen har tidligere indrømmet den uforsvarlige kørsel, og i retten sagde han, at han stadig ikke forstår, hvad der skete.

»Jeg kan ikke forstå, at dette er sket. Men promille er promille, og det kan jeg ikke ændre eller stille spørgsmålstegn ved. Jeg er overrasket over, jeg levede på tidspunktet.«

Tommy Salo sagde i en tidligere vidneforklaring, at han forlod nogle venner, hvorefter han kørte rundt med en masse pauser for at drikke alkohol.

Aftonbladet skriver videre, at dommen på to måneder var det samme, som anklageren krævede som straf.

Nu er det så også slut med alkohol for Tommy Salo. I hvert fald, hvis vi skal tro et Facebook-opslag, som han lavede i oktober sidste år.

'Der er ikke mere alkohol til mig. Jeg kunne bebrejde alt, men det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Der er ingen undskyldninger for, hvad jeg gjorde. Pas på jer selv derude,' skrev han helt præcist.

Tommy Salo var fremragende for Sverige i finalens afgørende fase tilbage i 1994, og han stoppede sin aktive karriere i 2007. Han nåede også at optræde i NHL i USA.