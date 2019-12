NHL-spilleren Oscar Lindblom har fået konstateret kræft.

Den svenske NHL-stjerne, der spiller for Philadelphia Flyers, er blevet diagnosticeret med den sjældne kræfttype Ewings sarkom.

Det er en kræfttype, der udgår fra knogler eller bindevæv, og den rammer oftest drenge under 30 år, hvor de fleste tilfælde ses i alderen 5-20 år.

»Flyers vil gøre alt for at støtte Oscar, og hjælpe ham med at få den bedst mulige behandling. Af respekt for Oscar og hans familie, vil vi ikke kommentere yderligere på nuværende tidspunkt og håber, at Oscar kan få lov til at være i fred, så han kan bruge kræfterne på behandlingen og komme tilbage på fuld styrke,« siger General Manager for Philadelphia Flyers, Chuck Fletcher, i en udtalelse.

Philadelphia Flyers har startet hashtagget “#OskarStrong”, hvor de opfordrer alle til at komme med deres støtte til den 23-årige Oscar Lindblom.

Svenskeren blev valgt af Flyers i NHL-draften i 2014, men det var først i sidste sæson, at Lindblom for alvor slog igennem, hvor han spillede 81 kampe og lavede 33 point.

I denne sæson er det blevet til 30 kampe og 11 point for Oscar Lindblom, der altså nu desværre må sætte karrieren på pausen, mens han kæmper mod kræften.

Erwings sarkom anslåes ifølge sundhed.dk at ramme 1-2 per million mennesker per år.