Den svenske NHL-stjerne Alexander Wennberg og hans kone er godt trætte af fans på de sociale medier.

For på TikTok er den 28-årige ishockeystjernes udseende nemlig blevet et stort samtalemne, og han bestormes af kommentarer og privat beskeder. Mange af dem af seksuel karakter.

Flere er gået over stregen, mener hans kone Felicia Weeren Wennberg.

Det skriver svenske Expressen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alexander Wennberg (@alexanderwennberg)

Ifølge Expressen tog spillerkonen bladet fra munden gennem en række stories på Instagram.

Hun mener således, at den opførsel aldrig ville accepteres, hvis en kvinde var blevet udsat for det samme.

»Grunden til jeg har haft problemer med at håndtere det her, er, at jeg altid har været for at fremhæve kvinder og deres seksualitet,« skrev hun i en story, der nu kan læses under et såkaldt highlight på hendes Instagram-profil, og fortsætter:

»Der har været videoer og kommentarer, som har overtrådt grænsen for, hvad det betyder at beundre en person, og hvad der er seksuel chikane.«

Det fik den 28-årige Alexander Wennberg til at udtale sig, skriver Expressen.

»Jeg har bidt mig i tungen for ikke at udtale mig og sige fra. Men nu er det gået for vidt, efter der er kommet grimme kommentarer på min kones Instagram på et billede af vores fælles barn. Min kone er modigere og bedre end mig, og det var grunden til, at hun sagde fra, i stedet for jeg gjorde det,« skrev han, ifølge Expressen.

Alexander Wennberg skiftede til verdens bedste hockey liga tilbage i 2014, efter han blev draftet af Columbus Blue Jackets .

Siden har han både spillet for Florida Panthers og skiftede i 2021 til Seattle Kraken, hvor også danske Oliver Bjorkstrand spiller.