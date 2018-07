Den svenske ishockeyspiller Jakob Lilja er af den svenske Højesteret blevet dømt for overfald, efter han under en kamp i 2015 lavede en såkaldt crosschecking på Malmö Redhawks-spilleren Jens Olsson.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Lilja, der i 2015 spillede for den svenske klub Rögle, blev i september i landsretten dømt for overfaldet. Den dom stadfæster Højesteret altså nu, men ishockeyspillerens slipper til gengæld for de bøder, han var blevet tildelt.

Jakob Lilja kalder tirsdagens dom for det værst mulige udfald.

»Det er klart, at jeg synes, at det er en fejl. Det var jo ikke det, jeg havde håbet på. Jeg har hele tiden haft en forhåbning om at blive frikendt,« siger han til TT.

Det Svenske Ishockeyforbund tror ikke, at tirsdagens dom får særligt store konsekvenser.

»Jeg tror ikke, at der bliver nogle banebrydende konsekvenser for ishockey,« siger forbundets talsmand, Anders Larsson, til TT.

Han mener, at det Lilja gjorde, var over grænsen, men at han føler sig tryg med den måde, forbundet disciplinerer spillere, der gør den slags.

Efter episoden i 2015 blev Lilja af Det Svenske Ishockeyforbund tildelt en karantæne på 10 kampe. Han har siden spillet for Linköping HC, men tørner i den kommende sæson ud for Djurgårdens IF.

/ritzau/